È ricoverata in osservazione la 14enne che, nella tarda mattinata di ieri, è stata investita dopo essere scesa da un autobus.

L'incidente si è verificato a Solfagnano Parlesca. La ragazza nell'urto ha riportato diversi traumi. In ospedale è arrivata in codice rosso. Una situazione complessa, ma la 14enne non sarebbe in pericolo di vita