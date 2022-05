Due incidenti stradali a poche ore di distanza uno dall'altro. In strada Santa Lucia, intorno alle 4 il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura, sbandando e finendo fuori strada per poi ribaltarsi. Non avrebbe riportato particolari conseguenze.

Intorno alle 6, in via Magnini, scontro frontale tra due auto, un ferito è stato portato in ospedale dal 118. Accertamenti sulle cause