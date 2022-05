Via Pievaiola, clandestino trovato nel palazzo ex Fs

Lo hanno trovato nell'edificio ex Ferrovie dello Stato di via Pevaiola che aveva trasformato in un alloggio abusivo. Identificato, il 40enne tunisino è risultato avere una lunga sfilza di alias e numerosi precedenti in materia di stupefacenti, normativa sugli stranieri, invasione di edifici, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, risultava gravato da recente ordine di espulsione emesso dalla Questura. Per questo è stato avviato un nuovo procedimento di espulsione.