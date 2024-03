In corso le indagini.

Sarebbe stato ferito con una coltellata a una mano durante la rapina di cui sarebbe stato vittima, un 27enne gambiano soccorso dal 118 in piazza Vittorio Veneto alla stazione questa mattina. Secondo quanto riferito dal giovane ai carabinieri della compagnia di Perugia, intervenuti insieme al personale medico, l'aggressione sarebbe avvenuta la scorsa notte in centro storico. Nonostante la ferita, il 27enne avrebbe però atteso alcune ore prima di chiedere aiuto.

L'episodio nella notte in centro è stato denunciato solo dopo ore

Accoltellato per prendergli in cellulare, indagini in corso