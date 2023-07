Perugia, torna la malamovida in centro storico: proteste per la notte di schiamazzi

Bottiglie e lattine lasciate ovunque, schiamazzi e vie trasformate in bagni a cielo aperto: è tornata la malamovida in centro storico a Perugia.

"Stanotte ci hanno fatto impazzire. Fino alle 4 del mattino urla allucinanti, gruppi di gente che urinava in via Mattioli, forti litigi con urla in via Bontempi - racconta un residente - Lescalette di piazza Piccinino piene di gente ubriaca che fumava canne, urlava e poi veniva ad urinare in via Mattioli, diventara un bagno pubblico".

Con bel tempo estivo, quindi, è tornata la malamovida e i residenti sono già esasperati.

"Abbiamo ricominciato peggio che mai, e non è possibile che ogni anno sia così - dice un altro residente - Siamo tutti molto preoccupati per Umbria Jazz e per quello che potrà succedere".

E come avvenuto l'anno scorso i residenti stanno pensando "addirittura di mettere la vigilanza privata per quel periodo, in particolare negli angoli dove urinano questi maleducati" conclude un altro residente.