Con le dosi di cocaina nel cruscotto, arrestato dai carabinieri

Quattro dosi di cocaina nascoste nel cruscotto dell'auto. Parte, ritengono i carabinieri, del carico da piazzare ai vari clienti, in una vendita che aveva, sempre secondo l'accusa, già fruttato 300 euro. L'uomo, un albanese risultato senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Città della Pieve, a Magione. Dove era stato fermato per dei controlli. Dalle verifiche, la scoperta dello stupefacente, 4 grammi in tutto, che ha portato all'arresto dell'uomo.