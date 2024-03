Sorpresi con la cocaina nel cruscotto, denunciato un 34enne

Quindici dosi di cocaina nel cruscotto dell'auto. Circa 16 grammi di droga, presumibilmente, pronta per essere venduta. Per questo.i carabinieri hanno denunciato un 34enne albanese che era alla guida dell'auto fermata da militari dell'Arma. Secondo quanto riferito, lo stupefacente età in un contenitore rivestito di nastro isolante con l'intento di renderlo meno visibile all'interno del cruscotto stesso. Sequestrati uno smartphone e 285 euro ritenuti frutto dello spaccio. L'auto è stata intercettata nel corso di controlli anti droga disposti sul territorio.