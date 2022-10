Le rubano tablet e telefono, li rintraccia con la geolocalizzazione

Sabato notte, in prossimità di via Cirimbilli a Perugia, qualcuno aveva forzato la portiera della sua auto asportando un tablet, uno smartphone e un paio di batterie portatili. Dopo essersi rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto, la vittima era riuscita – tramite un’applicazione del telefono – a geolocalizzare i suoi dispositivi elettronici in prossimità dell’area boschiva di via Alessandro Pascoli.



Gli agentigiunti sul posto hanno trovato, nascosto tra i rovi e la folta vegetazione, un rifugio di fortuna. Al momento di avvicinarsi, gli operatori hanno notato due uomini uscire da una tenda e scappare verso il bosco. Vani sono stati i tentativi dei poliziotti di fermarli a motivo della scarsa visibilità notturna e della fitta vegetazione.



A quel punto gli agenti sono entrati all’interno della tenda dove, oltre a constatare uno stato di degrado e di sporcizia, hanno rinvenuto i dispositivi elettronici della vittima.



Dopo averli acquisiti, li hanno restituiti al legittimo proprietario.



Lunedì mattina, gli agenti si sono nuovamente portati sul luogo del ritrovamento e hanno richiesto il supporto di personale specializzato che ha provveduto alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.