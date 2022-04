Incidente in Giordania, prima notte in Italia per Marta e Cristina

Prima notte al Santa Maria della Misericordia per Marta Orsini e Cristina de Propris, le due ragazze tornate dalla Giordania dove sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano è stata tamponata da un furgone, Lucia Menghini, la terza amica della vacanza, è morta sul colpo. Le altre due giovani sono rimaste ferite in maniera grave, tanto da essere ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Amman. Ieri il rientro in Italia su un volo dell'Aeronautica militare, atterrato direttamente a Sant'Egidio, dove ad attendere le due anestesiste tirocinanti e i loro familiari, c'erano parenti e amici.

Restano stabili le loro condizioni, per quanto ancora gravi. Da ieri sera sono ricoverate Terapia intensiva nell'ospedale dove fino a prima del viaggio lavoravano per specializzarsi