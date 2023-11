Controlli antidroga al centro commerciale, arrestato un 30enne

Al centro commerciale, forse, per concludere un affare. È stato fermato e arrestato dagli agenti del commissariato di Assisi che lo tenevano sotto controllo, insospettiti dai suoi comportamenti. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno deciso di perquisizione il 30enne e di controllare anche la sua abitazione. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto 8 etti hashish, confezionato in panetti, un bilancino di precisione e 3660 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.