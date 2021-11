Assalto notturno alla cassaforte a Collestrada, ladri in fuga a mani vuote

Nella notte un commando criminale, formato da più banditi, ha preso di mira il centro commerciale di Collestrada a Perugia. In particolare si è tentato di fare il colpo grosso puntando alla cassaforte dello store di Media World uno dei più grandi dell'Umbria. Il commando, secondo quanto appreso da Perugiatoday.it tramite fonti di agenzie per la sicurezza privata, è entrato in azione stanotte intorno alle 3. I ladri hanno forzato la prima anta di protezione della cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono fuggiti a mani vuote. Sul posto nel giro di un paio di minuti sono intervenute 2 pattuglie della Vigilanza Umbra e i Carabinieri di Perugia. Sono stati effettuati tutti i rilievi e sono state acquisite le immagini della video-sorveglianza per cercare di risalire ai ladri che si sono dileguati nella notte sfruttando la via veloce della E45.