Errore nella banca dati, imprenditore perde il finanziamento e finisce sotto processo

Chiede un finanziamento a Gepafin, ma un errore nel controllo della banca dati delle "sofferenze" bancarie gli fa perdere il denaro e finisce sotto processo.

L'imputato, difeso dall'avvocato Francesco Cinque, era accusato di aver presentato un documento falso in quanto "nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta individuale inoltrata a Gepafin, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di gestione degli strumenti finanziari previsti dal quadro operativo regionale, del fondo Fser 2014-2020 della Regione Umbria, attestava falsamente che non presentava esposizioni bancarie o verso intermediari finanziari", classificate come "sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria". Le informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi della Banca di Italia, al contrario, facevano emergere come in realta' delle "sofferenze" vi fossero e che "tale mendacio era funzionale all'erogazione del finanziamento agevolateo Re-Commerce".

La Procura di Perugia ha ccontestato all'imputato anche l'indebita percezione di erogazioni pubbliche "per conseguire il finanziamento agevolato di 5mila euro" attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dalla quale non risultavano sofferenze bancarie o finanziarie, che invece erano presenti dopo i controlli del personale di Gepafin prima dell'erogazione del finanziamento.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 13 aprile del 2021, ma l'imputato, messo sotto indagine dalla Guardia di finanza dopo la denuncia di Gepafin, ha dimostrato di aver rispettato tutti i criteri per accedere al finanziamento: un determinato volume d'affari, non essere stato escluso dalla graduatoria del fondo Re-start, non aver ottenuto un precedente finanziamento e di non presentare esposizioni. Avendo interrogato la banca dati della Banca di Italia, infatti, risultava "soggetto non presente in archivio". Stessa risposta otteneva anche nel corso delle indagini e del processo, nato quindi da un errore nella consultazione delle domande e dei risultati delle banche dati.

Il giudice per l'udienza preliminare di Perugia ha, infatti, disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'imprenditore.