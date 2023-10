Caccia ai predoni dell'oro rosso, controlli lungo le ferrovie

Proseguono i controlli negli scali ferroviari della Provincia di Perugia finalizzati ad assicurare la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle Stazioni.

L’attività di monitoraggio, svolta dagli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia, ha avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri.

Sono stati eseguiti controlli straordinari presso i depositi di materiale ferroso, lungo le tratte ferroviarie e su strada, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali ferrosi in danno delle imprese ferroviarie e non solo. Tale fenomeno, infatti, colpisce infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione di pubblici servizi come quello assicurato dai treni. L’operazione in oggetto è stata denominata “Oro Rosso”.

Gli operatori della Polfer hanno sottoposto a verifiche 2 attività di rottamazione, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore. Il monitoraggio è stato anche effettuato lungo 5 tratti delle linee ferroviarie per accertare l’integrità dei cavi di alta tensione e delle installazioni.

Intensificati anche i controlli degli agenti della Polizia Ferroviaria - sia sui convogli che in stazione - al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.