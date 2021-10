Pittrice perde la vista da un occhio dopo l'intervento di cataratta

Un’anziana pittrice perugina ha perso la vista da un occhio a seguito di un intervento di cataratta. Per la donna e il suo legale, l’avvocato Gianni Dionigi, si tratta di un caso di colpa medica. Non così per i professionisti coinvolti, l’Asl Umbria 1 e l’assicurazione.

Il caso è stato portato in mediazione, ma è stato redatto un verbale negativo in quanto le parti che si devono difendere dall’accusa di colpa medica rifiutano di considerare il danno per l’anziana per responsabilità professionale.

La signora si è sottoposta ad un intervento chirurgico il 31 maggio del 2017 ad Assisi. Già in sala operatoria la signora riporta di aver sentito dolore e che il medico le aveva detto che “si è rotto il cristallino” e di rivolgersi all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino per “mettere tutto a posto”.

L’intervento riparativo viene programmato il 6 giugno del 2017, ma la pressione oculare non diminuisce e porta alla perdita della vista dall’occhio a causa “delle grosse cicatrici che coprono il campo visivo della retina”.

Secondo il medico legale Vincenzo De Vitto che ha stilato una perizia di parte, se l’operazione, pur di fronte ad alcune difficoltà, è andata bene, risulta che la signora non era affetta da glaucoma prima del secondo intervento e appare “senza ombra di dubbio che la troppo elevata pressione oculare ha portato alla perdita delle funzione visiva”.

Sulla situazione hanno influito anche “il mancato stretto monitoraggio all’indomani di un intervento impegnativo” e “l’assenza di una terapia ipotonizzante alla dimissione”, il “non aver provveduto al ricovero immediato nel momento in cui ci si è resi conto che s’era stabilita una pressione elevata che avrebbe potuto vanificare tutta l’opera chirurgica profusa”, alle “tardive indicazioni terapeutiche”.

Per il perito la signora ha riportato un “danno biologico valutabile nella misura del 18%” mentre il periodo di inabilità temporanea è fino al 75% per i primi 20 giorni seguenti l’operazione e fino al 50% per i 100 giorni successivi.

L’Asl e i professionisti coinvolti hanno respinto la proposta di mediazione e la signora e il suo legale si stanno preparando all’azione civile.