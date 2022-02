Furti, nuova ondata in Altotevere, prese di mira diverse abitazioni

Ancora raid di ladri che nella notte hanno 'fatto visita' a diverse abitazioni a Meltina e nella zona sud del Comune.

A lanciare l'allarme, nei social, è stato direttamente uno dei proprietari delle case che sono state svaligiate da ignoti a Meltina, quartiere situato nella periferia sud della città.

«Visita pomeridiana da parte di simpatici ladruncoli da 4 soldi – ha scritto nel posto - Vedo che non sono stato il solo... », citando altri casi che sono avvenuti in una frazione poco lontano. Il proprietario dell'immobile ha ricostruito anche i 'modus operandi' dei malviventi.

«L’orario è quello, dalle 17:30 alle 18:30 – ha scritto ancora - Agiscono in due, un palo che aspetta fuori e un simpaticone che, armato di scala punteruolo e torcia, entra dalla parte dell’edificio più “buia” agendo in pochi minuti…». Il tifernate termina il post affermando che spera «che gli utenti del gruppo leggano e prendano le giuste precauzioni». Resta ancora da quantificare l'esatta entità di quanto portato via dai malviventi.

Altri casi sono stati segnalati anche nella zona sud a Città di Castello, mentre tra San Secondo e Fabbrecce (due frazioni tifernati) un uomo é riuscito a ritrovare il «cassetto scassinato di un registratore di cassa» come ha scritto sempre nei social, annunciando di aver segnalato al cosa ai carabinieri.

A Sansepolcro, invece, i carabinieri hanno ritrovato l'auto con cui i banditi li avevano speronati qualche giorno fa.