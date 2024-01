Intossicazione a scuola, primi risultati delle analisi: nessun problema nel laboratorio

Terminati i primi accertamenti sul caso di sospetta intossicazione in una scuola di Pianello, dove venti bambini si sono sentiti male dopo aver mangiato delle lasagne prima dell'attività di educazione motoria che si svolge il lunedì pomeriggio.

Un bambino è stato portato al Pronto soccorso di Branca e dimesso dopo poche ore, mentre gli altri bimbi dopo i malori che hanno fatto sospettare una intossivazione alimentare si sono ripresi e alcuni erano a scuola il giorno dopo.

L'Asl ha effettuato controlli nella sala usata come mensa a scuola, nel laboratorio dell'esercizio commerciale che ha fornito i pasti e nella zona del bancone.

I risultati di laboratorio sulla lasagna non sono ancora pervenuti, mentre quelli sui campioni prelevati dal laboratorio della gastronomia sono risultati negativi. Nel corso del sopralluogo sono state rilevate delle criticità che hanno portato alla chiusura temporanea del servizio.

La scuola non fornisce il servizio mensa e non c'è doposcuola, tranne il lunedì quando gli alunni di quarta e quinta si fermano per l'educazione civica. Il pasto, in accordo con i genitori, è fornito da un alimentari.