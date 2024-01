Lavori di ripristino del Clitunno, assolti i vertici della Bonifica umbra

La Corte d’Appello di Perugia, rigettando l’impugnazione della Procura e accogliendo quella della difesa, ha assolto oggi il direttore del Consorzio di Bonifica Umbra, Candia Marcucci, e i dipendenti del Consorzio, Fabrizio Ceccarelli, ingegnere, e Marco Cittadini, geometra.

I tre imputati erano già stati assolti dal Tribunale di Spoleto dalla quasi totalità delle accuse, ovvero attività di gestione di rifiuti non autorizzati; frode nelle pubbliche forniture; falso in atto pubblico e indebita percezione di erogazione pubblica. Erano però stati condannati per il reato di gestione illecita di rifiuti non autorizzati, nonché a risarcire il WWF e la Regione Umbria quali parti civili in relazione a questo specifico aspetto.

La Procura di Spoleto aveva proposto appello avverso la sentenza in relazione all’assoluzione per la gestione di rifiuti non autorizzati e per la frode nelle pubbliche forniture. In qualità di difensori degli imputati, gli avvocati David Brunelli e Chiara Peparello dello studio legale Brunelli hanno impugnato la sentenza di condanna relativa alla gestione illecita di rifiuti non autorizzati.

Oggi il verdetto della Corte di Appello.

“Candia Marcucci, Fabrizio Ceccarelli e Marco Cittadini hanno sempre sostenuto la piena correttezza del loro operato per il Consorzio della bonificazione umbra nei lavori di ripristino del Clitunno e di miglioramento del sito ove ora sorge la pista ciclabile. Hanno però dovuto rispondere di accuse, anche infamanti, formulate dal pubblico ministero, che già il Tribunale di Spoleto aveva in gran parte escluso. Ora la Corte d’Appello, con una sentenza molta attenta e scrupolosa, non solo ha respinto l’appello della Procura, ma li ha assolti da ogni ulteriore addebito, restituendo loro completa serenità e dignità e liberandoli dall’obbligo di risarcire il danno. Esprimiamo piena soddisfazione per questo risultato e siamo sicuri che tutti e tre i nostri assistiti potranno ripartire con slancio e a testa alta in direzione dei loro obiettivi lavorativi, professionali e personali”, dichiarano gli avvocati, David Brunelli e Chiara Peparello dello studio legale Brunelli.