Carabinieri speronano l'auto dei ladri: i malviventi fuggono a piedi

Un folle inseguimento fra le strade di Sansepolcro, poi la vettura dei carabinieri che sperona quella dei ladri e i malviventi che fuggono fra i boschi e le villette.

Notte da incubo quella fra sabato e domenica in Altotevere, dove una banda di malviventi ha preso di mira gli appartamenti nella zona di Selci, Lama, San Giustino per poi spostarsi verso la vicina Sansepolcro.

Il tutto è avvenuto intorno all'ora di cena. Nel versante umbro i ladri hanno messo a segno due colpi a Lama e uno a San Giustino, utilizzando la stessa tecnica. Sono entrati nelle case forzando le finestre e poi hanno rubato quello che hanno trovato a portata di mano: soldi e pochi gioielli. Sempre a Lama, inoltre, i malviventi sono stati scoperti da una famiglia, che si è letteralmente trovata faccia a faccia con questi ignoti: i ladri quando si sono accorti di essere stati scoperti sono fuggiti, grazie anche a un complice che li stava aspettando in una vettura di piccole dimensioni di colore scuro rubata qualche giorno fa. Nel frattempo i carabinieri sono arrivati a Lama e, dopo aver ascoltato le testimonianze, hanno dato l'allarme generale con la precisa descrizione dell'auto e della targa del mezzo.

Furti e tentati furti che sono stati anche denunciati pubblicamente con post e foto nei diversi social.

Nel frattempo i ladri sono arrivati a Sansepolcro, dove hanno preso di mira alcune abitazioni nella zona del quartiere San Paolo. Proprio qui una vettura dei carabinieri della compagnia della cittadina toscana, avrebbe intercettato l'auto: a questo punto i malviventi sono scappati a folle velocità con i militari che li hanno seguiti per diversi chilometri, fino alla zona sopra l'ospedale. Qui l'auto dei carabinieri li avrebbe speronati, facendo fermare l'auto dei banditi. I ladri, però, sono riusciti a dividersi e a fuggire: pare che due siano corsi verso i boschi, mentre altri due siano arrivati ad alcune abitazioni situate nelle vicinanze e abbiano rubato una seconda vettura per far perdere le proprie tracce.