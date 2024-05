Ragazzo aggredito e picchiato in piazza: denunciati tre giovani 17enni di Spoleto

I Carabinieri della Stazione di Spoleto hanno denunciato tre ragazzi per lesioni aggravate nei confronti di un 19enne che ha denunciato di essere stato aggredito.

L'aggressione è avvenuto pochi giorni fa, quando i tre 17enni hanno aggredito e percosso il 19enne per futili motivi in una piazza di Spoleto. Il 19enne ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni salvo complicazioni.

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia in ordine all’ipotesi delittuosa di lesioni personali aggravate in concorso.