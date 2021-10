125 anni della Cgil, la vicesegretaria della Cgil Gianna Fracassi: "Il 16 ottobre tutti in piazza per la democrazia. Aggressione mirata"

Un compleanno amaro - per l'assalto squadrista alla sede romana da parte di una parte del movimento No Green Pass - ma anche all'insegna dell'orgoglio e della necessità di difendere, oggi come in passato, la democrazia. I primi 125 anni della Cgil di Perugia non potevano non risentire dell'aggressione delle ore scorse attribuite ad ambiente di estrema destra, particolare del movimento Forza Nuova. Un compleanno anche all'insegna della mobilitazione dei propri iscritti - 80mila iscritti su 650mila abitanti e 35 sedi sindacali sul territorio - per sabato prossimo in risposta all'attacco. “Con la manifestazione antifascista di sabato 16 ottobre - la vicesegretaria generale della Cgil nazionale, Gianna Fracassi - a Roma dobbiamo dare un segnale forte di unità del mondo del lavoro di fronte a questi rigurgiti squadristi e fascisti, che non vanno assolutamente minimizzati come qualcuno sta tentando di fare. L’assalto alla nostra sede di sabato era chiaramente un’azione programmata e definita nei dettagli. Hanno voluto colpire chi difende libertà e diritti, hanno voluto colpire tutto il sindacato confederale”.

Sullo stesso tenore Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, che ha ribadito anche la straordinaria risposta di domenica, con tutte le Camere del Lavoro aperte e presidiate anche in Umbria da centinaia di lavoratrici e lavoratori: “Oggi ci sentiamo feriti, sì, ma ancora più forti di prima, per la straordinaria solidarietà che abbiamo ricevuto e che nei prossimi giorni, sono sicuro, crescerà fino a riempire sabato la piazza democratica e antifascista di Roma”.

Un lunghissimo applauso ha poi accompagnato l’intervento di Mirella Alloisio, partigiana combattente e moglie del primo segretario della Camera del Lavoro di Perugia dopo la Liberazione, Francesco Alunni Pierucci. A partire da lui saranno 18 i segretari che guideranno l’organizzazione fino ai giorni nostri, tra i quali Pietro Conti, poi divenuto primo presidente della Regione dell’Umbria.