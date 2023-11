Entra nel locale per infastidire la ex e lei si chiude in bagno: arrestato e scatta il divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato, al termine di un intervento nella zona Arco Etrusco dove una donna aveva segnalato la presenza dell’ex fidanzato, già denunciato per atti persecutori, che suonava insistentemente il campanello.

Gli agenti delle Volanti hanno identificato l’uomo, un italiano di 34 anni, gravato da precedenti di polizia per guida in stato di ebrezza alcolica e lesioni personali e che qualche ora prima, all’interno di un esercizio commerciale, aveva avvicinato la ex compagna e l’attuale fidanzato. La donna, spaventata, si era rifugiata all’interno del bagno del locale, inducendo l’uomo a desistere momentaneamente e ad allontanarsi, salvo poi ripresentarsi presso la sua abitazione.

Il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Cinque, e ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.

Valutata la condotta gravemente ostile tenuta dal 34enne nei confronti della ex compagna, il Questore di Perugia ha emesso un provvedimento di ammonimento con il quale ha diffidato l’indagato dall’attuare azioni e/o comportamenti tesi a ingenerare nella stessa una situazione di ansia e paura.