Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 settembre: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da Coronavirus in Umbria prosegue nella sua discesa (+358 rispetto a ieri) nuovi casi giornalieri, ma con una forte diminuzione degli attualmente positivi che scendono sotto quota 3mila; diminuisce anche il numero dei ricoveri.

Si registrano due nuove vittime in Umbria collegata al Covid-19 nella giornata di ieri, mentre non ci sono posti letto occupati nelle terapie intensive.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 08.00 del 6 settembre, sono 2.726 (-169 rispetto al 5 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 463 tamponi molecolari e 2.336 test antigenici.

Al 6 settembre sono 126 (-4 rispetto al 5 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 0 (-1 rispetto al 5 settembre) in rianimazione, 76 in area medica Covid (-2), 50 in altri reparti ospedalieri (-1) e 0 in Rsa (=).

I guariti giornalieri sono 525, i decessi totali sono 2.079 (+2).

I tamponi, molecolari e antigenici, eseguiti nella giornata di ieri sono stati 2.799.