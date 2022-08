Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 agosto: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da Coronavirus in Umbria cala leggermente con -53 nuovi casi giornalieri e gli attualmente positivi che si avvicinano a quota 16mila, mentre si registra un lieve aumento nei ricoveri (+2).

Sul fronte delle vittime in Umbria collegate al Covid-19 nella giornata di ieri ne vanno registrate 2, mentre torna a salire il numero delle persone nelle terapie intensive (+1).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 08.00 del 6 agosto, sono 17.089 (-53 rispetto al 6 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 467 tamponi molecolari e 2.958 test antigenici.

Al 6 agosto sono 242 (+2 rispetto al 6 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (+1 rispetto al 6 agosto) in rianimazione, 142 in area medica Covid (+1), 95 in altri reparti ospedalieri (-1) e 13 in Rsa (+1).

I guariti giornalieri sono 1.176, i decessi totali sono 1.988 (+2).

I tamponi, molecolari e antigenici, eseguiti nella giornata di ieri sono stati 3.425.