Come risparmiare corrente e gas in cucina: i consigli

Senza dubbio, l'ambiente in cui trascorriamo più tempo dennel nostre abitazionei è quello della cucina. Qui frigoriferi, forni e apparecchiature elettriche sono elettromestici che facilitano la vita, rendedno inoltre l'ambiente sempre più tecnologico smart.

Proprio la presenza degli elettrodomestici, però, fa si che la cucina sia anche il luogo della casa in cui il consumo di energia è maggiore, cosa che fa lievitare le bollette e non è buona per l'inquinamento ambientale.

Ovviamente non è possibile rinunciare a utilizzare lavastoviglie, forno e firgorifero: però si può riuscire a risparmiare in bolletta e sulle emissioni di CO2 se impariamo ad usare nel modo giusto gli elettrodomestici.

Usando piccoli accorgimenti si può avere una cucina più efficiente ed ecologica in poche e semplici mosse.

Scegliere elettrodomestici a risparmio energetico

Il primo passo da compiere è quello da fare al momento dell'acquisto. Infatti bisogna scegliere elettrodomestici a risparmio energetico. I più indicati per avere un sicuro risparmio in bolletta sono quelli appartenenti alla classe energetica A+++.

Per una famiglia media non servono elettrodomestici di grandi dimensioni, che sono più costosi e consumano di più. Non dobbiamo quindi farci attrarre da modelli accattivanti e diesign, ma consderare le nostre reali esigenze.

Ottimizzare l'uso del frigorifero

Oltre alla scelta della classe energetica più efficiente, anche la collocazione del frigorifero è molto importante ai fini del risparmio in bolletta. Per ottimizzare il funzionamento è infatti opportuno evitare di utilizzare i modelli da incasso, perché hanno una minore durata; inoltre il mobile che lo circonda gli impedisce di avere lo spazio sufficiente per disperdere il calore: il frigorifero non andrebbe mai appoggiato direttamente alla parete o in spazi angusti. L’ideale è una posizione lontana dalle fonti di calore come il forno o i termosifoni.

Negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i modelli no frost, frigoriferi ventilati che regolano la temperatura per ridurre il dispendio energetico. Inoltre, è importante distribuire all’interno il cibo in maniera corretta e uniforme, evitando di introdurre alimenti ancora caldi che potrebbero causare la formazione di brina e quindi richiedere un maggiore consumo di energia.

Oltre alla tecnologia no frost, l’ideale è un frigorifero con doppio interruttore per utilizzare frigorifero e congelatore in modo indipendente. Anch la temperatura d'esercizio deve essere tra i 3° e i 5°C per il frigorifero e tra -18°e -15°C nel congelatore.

Infine, anche una corretta manutenzione e pulizia assicurano una lunga vita dell’elettrodomestico, ma anche un risparmio in bolletta.

Come risparmiare con il forno elettrico

Chi ama cucinare non può di certo fare a meno di deliziose ricette da cuocere nel formo, ma questo può influire negativamente sui consumi. Come buon punto di partenza è bene allora acquistare un modello ventilato, ma ovviamente bisogna anche prestare attenzione a come lo utilizziamo.

Il preriscaldamento non è necessario, i forni di ultima generazione hanno tempi di riscaldamento rapidi che non influiscono sulla riuscita o meno delle ricette.

Per verificare la cottura dei cibi si può evitare di aprire e chiudere il forno continuamente, lo sportello trasparente ci aiuta a controllare i piatti al suo interno senza correre il rischio di farli bruciare. Un conisglio è quello di spegnere il forno qualche minuto prima della fine della cottura, così da sfruttare il calore residuo.

Anche per il forno la pulizia e la manutenzione hanno un ruolo importante in quanto i residui di cibo e lo sporco accumulato possono richiedere un maggiore consumo di energia.

Sfruttare al meglio il piano cottura

Nella preparazione del pranzo o della cena ,difficilmente possiamo fare a meno dei fornelli. Per ottenere un risparmio energetico importante dobbiamo scegliere con attenzione i fuochi. Per non disperdere l’energia, infatti, questi devono coprire al massimo i due terzi del fondo della pentola.

Evitare inutili dispersioni di calore e tempi di cottura più lunghi è semplice: basta utilizzare i coperchi delle pentole, quelli trasparenti ci aiutano a controllare il cibo all'interno della pentola o padella.

Uso consapevole della lavastoviglie

Indispensabile specialmente per le famiglie numerose, la lavastoviglie non solo ci farà risparmiare tempo, ma non avrà un impatto eccessivo in bolletta, se utilizzata in modo corretto. I cicli a basse temperatura, a pieno carico e senza prelavaggio, sono la scelta migliore per evitare lo spreco energetico, in caso di piatti particolarmente sporchi possiamo lasciarli in ammollo così da rimuovere parte dei residui.

Altro consiglio "risparmioso": per asciugare le stoviglie non c’è bisogno di scegliere il programma adatto, basta aprire lo sportello e asciugarlie poi con un panno.

Occuparsi della manutenzione periodica è un altro modo per limitare gli sprechi. La pulizia frequente del filtro o la regolazione del sale limiteranno la formazione del calcare e avremo un apparecchio funzionante ed ecologico.

