Risparmiare sui riscaldamenti senza rinunciare al tepore di casa

Quando le giornate inevitabilmente si accorciano per l'arrivo dell'autunno, diventa piacevole trascorrere più tempo in casa, soprattutto nelle ore meno calde della giornata. Il tepore domestico fa piacere a tutti, ma di questi tempi va necessariamente conciliato con l'attuale situazione geopolitica. La guerra tra Ucraina e Russia ha infatti fatto letteralmente schizzare il prezzo dell'energia, per non parlare della scarsa disponibilità di gas.

Ecco che allora diventa indispensabile cercare di sopportare il freddo per poter risparmiare. Non è affatto una missione impossibile, basta adottare alcuni comportamenti "virtuosi" per aprire le bollette senza timore di ricevere salassi.

Come utilizzare al meglio i termosifoni

Innnzitutto i termosifoni vanno tenuti sotto controllo. Presenti in ogni abitazione, spesso ci si dimentica che questi elementi necessitano di una buona manutenzione per fare la differenza. I consigli da adottare in questo caso sembrano semplici, ma non lo sono affatto. Per risparmiare bisogna:

Pulire con cadenza periodica i vari elementi che compongono il termosifone

Spurgare l'aria dei radiatori utilizzando la valvola in dotazione a questi apparecchi

Evitare i cosiddetti "copri-termosifoni" che possono sembrare utili, ma che in realtà impediscono la libera circolazione dell'aria facendo aumentare i consumi

Controllare la percentuale di umidità che è presente nelle varie stanze, sfruttando magari i deumidificatori.

Spifferi da tenere sotto controllo

Se i termosifoni sono importanti, ci sono altri aspetti della casa da tenere sott'occhio. Ad esempio, gli spifferi possono essere dei veri nemici del tepore, in particolare nelle abitazioni che hanno qualche anno in più. Individuare queste correnti d'aria è fondamentale se si vuole risparmiare, visto che il riscaldamento può essere in parte o del tutto annullato dall'aria più fredda presente nell'appartamento. Sttesso discorso per i vetri e le finestre. Le protezioni e le guarnizioni sono utilissime per mantenere il giusto calore in casa, con il vantaggio che poi l'isolamento termico sarà efficace anche nel periodo estivo, garantendo un piacevole fresco.

Sfruttare i raggi del sole

Ottimizzare è la solca cosa da fare quando si vogliono sfruttare in modo efficace gli impianti di riscaldamento di casa. Altro consiglio prezioso, quindi, è quello di approfittare del calore "gratuitamente" messo a disposizione dal sole. L'apertura delle tapparelle oppure delle tende consente di ricevere in pieno i raggi solari e di riscaldare meglio la casa. Al tramonto, poi, le stesse tende possono essere usate come alternativa agli isolanti, trattenendo altro calore e agevolando il compito dei termosifoni.

Il nuovo piano di consumi

Va ricordato che nel nostro Paese è stato appena predisposto un piano che ha preso spunto dalla situazione attuale di gas ed energia, chiedendo ai cittadini di contenere i consumi e di gestire in modo appropriato i loro appartamenti. Il piano in questione si basa su questi principi da tenere bene a mente:

15 giorni in meno per quel che riguarda i termini di esercizio degli impianti di riscaldamento con il conseguente rinvio di otto giorni del calendario delle accensioni e lo spegnimento anticipato di una settimana

Un'ora in meno di durata giornaliera di accensione degli stessi impianti

Un grado Celsius in meno per quel che concerne la temperatura interna dei vari edifici (19 gradi nel caso delle abitazioni con due gradi di tolleranza sia verso l'alto che verso il basso).

