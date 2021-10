Nuovo digitale terrestre, ecco cosa fare per continuare a vedere i propri canali preferiti

A partire dal 1 Gennaio 2023 cambieranno gli standard delle frequenze di trasmissione per i dispositivi televisivi digitali, la DBV-T2. La nuova tecnologia entrerà in vigore dal 20 Ottobre, questo significa che entro il 31 Dicembre 2022 sarà necessario dotarsi di nuovi apparecchi tv o di decoder per continuare a guardare i propri programmi preferiti, perché non tutte le televisioni sono abilitate al nuovo standard.

Quando cambieranno le frequenze

L’introduzione dello standard DVBT-2 scatta dal 1 gennaio 2023, ma dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi verranno trasmessi solo con codifica Dvbt/Mpeg4, le tempistiche cambiano in base alle zone.

Dal 15 novembre al 18 dicembre 2021 le regioni in area 1A (Sardegna).

Dal 3 gennaio al 15 marzo 2022, le regioni in:

area 2: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano

area 3: Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

Dal 1 marzo al 15 maggio 2022 le regioni in area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche)

Dal 1 maggio al 30 giugno 2022 le regioni in area 1B (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania)

Come scoprire se il televisore è compatibile

Per accertarsi che il televisore sia compatibile con il digitale terrestre, basta sintonizzarsi sul canale test 200 (per le reti Mediaset) o sul canale test 100 (per la Rai). Se si visualizza una schermata con scritta "Test HEVC Main10", allora il televisore è compatibile.

Se invece, su questi canali test non si visualizza niente o non sono sintonizzati, vuol dire che il televisore probabilmente non è abilitato al nuovo standard. In questo caso basterà acquistare un decoder capace di leggere le nuove frequenze.

Prima di rottamare il vecchio televisore o acquistare un decoder, però, è bene fare alcune verifiche. Ad esempio: