Via le cimici da casa con i rimedi naturali

Una tre le cose più sgradevoli dell'estate è senza dubbio la presenza di alcuni fastidiosi insetti. Tra questi, ci sono le cimici, che invadono le nostre case. Abituati a vedere quelle verdi, di origine mediterranea, da qualche anno i nostri appartamenti sono stati presi d’assalto anche da quelle marroni provenienti dall’Asia.

Anche queste non sono pericolose per gli uomini ed emettono un odore intenso che allontana e le protegge dai predatori. Con l'obiettivo di tenerle lontane da casa, oltre a prodotti chimici, ci sono dei rimedi naturali efficaci che garantiscono un ottimo risultato. Vediamoli insieme.

Sigillare i punti d’ingresso

Come tutti gli insetti, le cimici provengono dall’esterno e tendono ad entrare in casa attraverso punti posti sulle pareti o nelle finestre. Per tenerle lontane dall’appartamento, bisogna sigillare questi “ingressi” con del silicone o dello stucco.

Nel caso degli infissi, se sono vecchi e danneggiati è importante sistemarli installando delle guarnizioni o dei paraspifferi. Se poi sono rotti si può pensare di sostituirli per ripararsi anche dal freddo invernale e ridurre l’utilizzo dei riscaldamenti così da avere un minore impatto sull’ambiente.

Installare zanzariere

Questa soluzione si rivela efficace non solo contro le cimici, ma anche contro zanzare, mosche o moscerini è installare zanzariere a finestre o balconi. Esistono varie tipologie di zanzariere.

Eliminare fonti d’umidità

Eliminare l’umidità sia dentro che fuori casa è un modo per prevenire le infestazioni di parassiti. Le cimici, infatti, tendono a cercare acqua e cibo e saranno attratte se in casa l’ambiente è umido.

Piante aromatiche

Le cimici si cibano di piante quindi basta mettere sul davanzale della finestra una con un aroma intenso, come il basilico, per far si che le cimici vengano attratte dall’odore e quindi catturarle tutte insieme.

Aglio antiparassitario naturale

L’aglio è un antiparassitario naturale presente in molti orti, capace di allontanare gli insetti. Per tenere le cimici fuori da casa, possiamo piantare un spicchio d’aglio nei vasi da sistemare poi sul balcone o realizzare una speciale soluzione. In un bicchiere d’acqua possiamo schiacciare un paio di spicchi d’aglio e una volta inserito il composto all’interno di una bottiglietta spray, basta spruzzarlo vicino alle finestre, sui davanzali e sulle porte e non avrete più ospiti indesiderati.

Farina fossile

La farina fossile è una roccia originata dalla sedimentazione di alghe che risalgono a milioni di anni fa e allontana efficacemente le cimici. Non dobbiamo fare altro che sistemarla vicino ai balconi o alle finestre e questi insetti non saranno più un problema.

Tea tree oil

Per eliminare in modo del tutto naturale le cimici, un altro rimedio efficace è il tea tree oil, dal profumo intenso. Oltre a diluirlo nell’acqua e spruzzarlo sulla soglia di casa, può essere utilizzato quando facciamo la lavatrice. Aggiunto al detersivo, il bucato profumerà e le cimici si terranno lontano da vestiti e abiti.

Proteggere il cibo

Altro sistema per allontanare le cimici, è quello di conservare gli alimenti all’interno di contenitori di vetro o ermetici. Inoltre, i rifiuti devono essere smaltiti periodicamente, soprattutto in estate quando le temperature son particolarmente alte.

Tenere il giardino pulito

Le cimici si nutrono di vegetali per quetso bisogna tenere il giardino in ordine ed eliminare i rami secchi. Infine, se all’esterno si ha legna da ardere, meglio posizionarla lontana dall’entrata di casa, perché questi insetti potrebbero nascondersi al suo interno.

Prodotti online

Silicone

Stucco

Farina fossile

Tea Tree Oil