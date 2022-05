Schermature solari, cosa sono e come funzionano

Il caldo comincia a farsi sentire e per evitare di dover accendere subito il condizionatore e far salire i costi in bolletta, un valido metodo è quello di ricorrere alle schermature solari, che ci permettono di mantenere fresco l'appartamento.

Si tratta di dispositivi pensati per aumentare l’efficienza energetica, abbassando in questo modo i costi legati ai condizionatori o al riscaldamento.

Le schermature solari si possono considerare un supporto agli infissi che spesso non riescono a coibentare al meglio gli edifici, senza però togliere la possibilità di godere del panorama. Infatti, le schermature devono comunque permettere l'ingresso della luce naturale. Ne esistono differenti modelli in vendita, ma per essere considerate schermature devono possedere alcune caratteristiche fondamentali:

Devono combinarsi ad un infisso o a una vetrata

Devono regolare i flussi termici

Devono adattarsi al variare della luce e della temperatura

L’efficacia delle schermature solari è legata a vari fattori. Vediamo inseme quali sono le loro carattersitiche per fare la scelta giusta.

Le tipologie di schermature solari

Le schermature solari possono essere sia interne che esterne e ognuna ha un aspetto che le contraddistingue dalle altre.

Schermature solari interne

Sono quelle interne all'abitazione, certamente meno efficienti rispetto a quelle esterne, perché riescono a bloccare i raggi del sole solo quando questi sono già filtrati attraverso il vetro. Il lato positivo è che sono facili da montare e hanno costi molto bassi, le più comuni sono le tende a rullo, quelle plissettate e i sistemi a pacchetto.

Schermature solari esterne

Questo tipo di schermature si posiziona all’esterno del vetro, bloccando i raggi prima che penetrino in casa. Tra le più comuni ci sono le tettoie a griglie orizzontali, la tende da sole, cappottine, frangisole.

Possono dividersi in tre tipologie:

Schermature solari mobili: opache o parzialmente trasparenti, possono essere attivate al bisogno e quindi sfruttare al meglio le condizioni climatiche ma vanno gestite di volta in volta

Schermature solari fisse: sono integrate nella facciata dell’edificio e non possono essere modificate in base alle esigenze. È un sistema efficiente che riesce a proteggere dal sole, ma garantendo allo stesso tempo la possibilità di guardare all’esterno

Schermature solari integrate: inserite all’interno delle lastre di vetro, devono essere progettate prima di realizzarle. Hanno differenti sistemi di funzionamento: quelle flessibili sono in metallo, plastica alluminio e legno e sono integrate con gli avvolgibili, quelle rigide invece, formate da pellicole olografiche o aerogel, si trovano sulle superfici vetrate

Come beneficiare delle detrazioni fiscali

Le scremature solari beneficiano delle detrazioni fiscali pari al 50% con limite massimo di 60.000 euro per l'efficientamento energetico. Per usufruire del bonus è necessario che abbiano alcuni requisiti:

Devono essere applicate ad una superficie vetrata interna o esterna

Devono essere poste a est, ovest e sud, ma non a nord perché questa parte della casa non riceve raggi solari diretti

Devono essere applicate con l’involucro edilizio

Devono possedere un valore del fattore solare Gtot, l’energia che entra nell’abitazione, inferiore o uguale a 0,35

Devono essere rimovibili

Devono essere utili all’efficientamento energetico dell’edificio

Inoltre, per fodere della detrazione devono appartenere ad una delle seguenti classi:

Tende esterne e tendoni: i requisiti prestazionali e di sicurezza devono essere specificati dalla norma UNI EN 13561 (in obbligatorietà della marcatura CE)

Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne: con requisiti prestazionali e di sicurezza specificati dalla norma UNI EN 13659 e UNI EN 12216 (in obbligatorietà della marcatura CE)

Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate: il calcolo della trasmittanza totale di energia solare viene effettuato con il metodo semplificato definito dalla norma UNI EN 13363.01 e UNI EN 13363.02

