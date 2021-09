Come eliminare le termiti, dannosissimi parassiti del legno

Le termiti costituiscono un pericolo continuo per gli oggetti in legno della casa, ma esistono rimedi semplici e naturali per debellarle

Le termiti sono conosciute come i parassiti più distruttivi del mondo: un piccolo insetto che spesso viene confuso con la formica, ma che è molto meno innocuo. Infatti le termiti sono rinomate per la loro fama per il legno, che viene letteralmente da esse divorato e distrutto.

Questi insetti non sono pericolosi per l’uomo e la sua salute, ma un mobile o qualsiasi altro oggetto di legno che vengano attaccate dalla specie, il rischio di cedimento è molto alto. Perché mangiano soprattutto il legno? Vediamolo insieme.

Le specie di termiti più diffuse

Le termiti più comuni sono note con il nome Reticulitermis lucifugus. Dal nome si evince come siano “allergiche” alla luce, inoltre sono abituate in luoghi molto bui e a prediligere legni sani e ben stagionati. La voracità di questa specie altissima: che riescono a divorare fino a 6 grammi di materiale al giorno. Ecco perché travi, pavimenti e cornici vanno tutelati in ogni modo per scongiurare danni seri.

Un’altra specie che è diffusa in diverse parti del mondo, in primis nelle regioni tropicali, si chiama Kalotermis Flavicollis, altrettanto voraci e riconoscibili per un anello di colore giallo sul loro torace.

Come evitare la confusione con i tarli

L’errore tipico è quello di scambiare una termite per un tarlo. I tarli si riconoscono perché sono capaci di scavare dei buchi di piccole dimensioni nel legno a partire dalla parte più esterna, i tipici forellini che possono notarsi in molti oggetti realizzati in questo materiale.

L’abilità delle termiti, invece, è quella di scavare il legno dall’interno, cosicché spesso si scopre la loro presenza quando ormai è troppo tardi. Anche il colore permette di evitare dubbi: le termiti somigliano, ad esempio, alle formiche, ma queste ultime sono solitamente nere con una testa più grande. Al contrario, le termiti hanno una colorazione più chiara e un corpo più proporzionato.

Capire se ci sono delle termiti in casa

Se prevenire è meglio che curare, nel caso di queste specie di insetti i ritardi nella scoperta posso essere catastrofici. Per capire se ci sono termiti nell’abitazione bisogna sistemare nelle intercapedini delle cantine o dei solai dei cartoncini imbevuti d’acqua.

Questi insetti infatti sono attratti anche dalla cellulosa e in caso di presenza indesiderata, il cartoncino si riempirà di tanti animaletti. Per evitare la loro insorgenza si dovrebbe evitare qualsiasi ristagno d’acqua e anche sigillare porte, finestre e crepe. Gli insetticidi chimici, al contrario, non sono una buona soluzione: sono inquinanti e tossici, inoltre riescono ad eliminare solamente una parte degli insetti. Molto meglio affidarsi ai rimedi naturali.

Rimedi naturali contro le termiti

Un rimedio efficace e completamente naturale consiste in un altro animaletto. Serve infatti una specie ben precisa, capace di eliminare quella che infesta il legno. Si tratta del verme nematode, un parassita naturale che riesce a prevalere sulle termiti provocandone la morte entro e non oltre le 48 ore successive.

Per procurarsi questi vermi è sufficiente recarsi in un negozio specializzato in articoli di giardinaggio, avendo cura di conservarli in un luogo fresco oltre il quindicesimo giorno dall’acquisto.

Un’altra alternativa efficace

Se anche il verme dovesse fallire, allora ci si può affidare all’acido borico, un tipico insetticida e disinfettante efficace contro le termiti.

Il consiglio è quello di creare delle “esche” con questo acido e del latte condensato per attirare gli insetti, magari facendo intervenire anche il nematode per un risultato migliore. Per avere un’esca a portata di mano basta usare un recipiente di legno in cui versare acido e latte, mescolando il tutto con un cucchiaio (sempre di legno per evitare che un qualsiasi metallo si rovini). Utilizzando dei guanti in lattice, poi, basta formare delle piccole palline con il composto da inserire nei luoghi a rischio.

Prodotti online

Vermi nematodi

Palline legno

Legno di cedro

Set di protezione antitarme