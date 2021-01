Contatori acqua, come preservarli dal gelo

Freddo intenso e ghiaccio imperversano in questi giorni in Umbria e Umbra Acque invita gli utenti a usare alcune semplici precauzioni per evitare la rottura dei contatori dell’acqua.

I contatori a più alto rischio sono quelli collocati in locali, nicchie, armadietti, pozzetti all’esterno dei fabbricati o in abitazioni raramente abitate.

Proteggere dal gelo il contatore in nicchia

Quando i contatori sono ubicati in nicchie esterne ai fabbricati, in locali senza riscaldamento, o se la temperatura esterna dovesse restare per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. Se possibile, far scorrere il filo di acqua dal rubinetto della vasca da bagno , cosi da poter riutilizzare in qualche modo l'acqua accumulata (per il wc al posto dello sciacquone, per esempio);

- assicurarsi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di aperture per la ventilazione, nonché internamente rivestita di materiale isolante/protettivo;

- le nicchie poste all’esterno dei fabbricati, sportello compreso, devono comunque essere opportunamente coibentate. Basta utilizzare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo efficace, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 2,5 cm. I contatori in locali non riscaldati devono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili).



Case non abitate

Per gli immobili non abitati, proteggere i contatori dell'acqua dal freddo è possibilie seguendo queste indicazioni:

chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno prima della stagione invernale;

i contatori in locali non riscaldati devono essere rivestiti con materiale isolante: polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili;

con il rialzo delle temperature, verificare lo stato dei contatori ed i livelli di consumo, in quanto lo scioglimento del ghiaccio porta alla luce eventuali rotture e dispersioni idriche in atto;

se invece il danno è nell’impianto interno, occorre chiudere subito la valvola generale dell’acqua e chiamare un idraulico di fiducia per le necessarie verifiche e riparazioni.



Impianti condominiali

Nei condomini è invece opportuno: