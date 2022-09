Come conservare correttamente i cibi nel frigo per farli durare di più

Il frigorifero è indiscutibilmente tra gli elettrodomestici essenziali in ogni casa perché ci consente di avere cibi sempre freschi e di poter conservare a lungo quelli più delicati, ma a volte la sua efficienza non basta e certi alimenti si deperiscono in fretta.

Esistono allora delle regole per mantenere freschi i cibi più a lungo. Con alcuni trucchi fondamentali possiamo evitare gli sprechi e proteggere la nostra salute.

L'importanza della temperatura

Per conservare a lungo nel tempo i cibi, è indispensabile la giusta temperatura, che si aggira intorno ai 4 gradi nelle zone più fredde del frigorifero e arriva a 6 gradi nella porta laterale. Per far sì che questa si mantenga costante nel corso dell’anno dobbiamo ridurre i gradi in estate e aumentarli in inverno.

Come conservare il cibo nel frigo

Prima vedere come sistemare il cibo all’interno del frigorifero, dobbiamo conoscere alcune regole: tra queste, ad esempio, il fatto di non sovraccaricare il frigo riempiendolo eccessivamente. I prodotti vanno conservati all’interno dei contenitori, preferibilmente di vetro ed ermetici, per evitare la contaminazione. Infine, non dobbiamo mai inserire il cibo caldo all’interno dell’apparecchio altrimenti si rischiano sbalzi di temperatura.

Per far sì che gli alimenti durino a lungo dobbiamo sistemarli nel modo corretto:

Ripiano in alto: è la zona meno fredda e quindi possiamo mettere yogurt, latticini, salse o marmellate

Ripiano centrale: qui la temperatura aumenta un po’ di più, va dai 4 ai 6 gradi per questo è adatta per la conservazione di tutti quegli alimenti che dopo l’apertura devono essere conservati nel frigo, ma anche per il cibo cucinato o i salumi

Ripiano in basso: questa è la zona più fredda del frigo, la temperatura si aggira sui 2° C e qui vanno conservati gli alimenti deperibili come il pesce e la carne che devono essere conservati per non più di 48 ore

Cassetti: insieme al ripiano in alto, è la zona meno fredda, infatti si hanno circa 8/10 gradi, per questo è indicata per la verdura e gli ortaggi che vanno inseriti senza essere lavati per non rischiare che l’acqua residua formi la muffa

Porta: questa è la zona meno fredda del frigorifero per questo bisogna posizionare tutti quegli alimenti che hanno bisogno di stare in fresco e non devono essere conservati come ad esempio le uova, il burro e le bevande

