Lavori di manutenzione casa, quando è il momento giusto per farli? La guida

Piccola o grande che sia, indipendente o all'interno di un edificio con altri appartamenti, la casa, si sa, ha bisogno di continui lavori di manutenzione, semplici e quotidiani o più importanti. Cadenza giornaliera, settimanale, mensile, periodica e annuale. In base all’uso che si fa dell’abitazione, alle sue caratteristiche e al tipo di impianti presenti, avere un calendario dei lavori ci potrà aiutare a non rimanere mai indietro, ed evitare spiacevoli imprevisti. Vediamo allora come pianificare un calendario dei lavori di casa.

Il calendario dei lavori di manutenzione di casa

Se riusciamo a mantenere una tabella di marcia sui lavori da fare per mantenere la nostra abitazione sempre comoda e funzionale, non dovremo faticare eccessivamente. La disorganizzazione, infatti, è il primo nemico di una casa efficiente. Ciò significa che possono mancarci i prodotti necessari, il momento giusto tempo o semplicemente mille buoni motivi per rimandare le cose, ritardando un po’ troppo faccende che possono invece diventare urgenti. Ecco perché un calendario annuale per la pianificazione completa della manutenzione di casa non potrà che aiutarci.

Alcune faccende andranno sbrigate quotidianamente, e non ci sarà bisogno di segnarle; altre richiedono una cadenza settimanale; altre ancora vanno fatte saltuariamente e infine alcune cose si possono fare anche solo una o due volte l’anno. Se per i lavori molto frequenti potrebbe non essere necessario un promemoria, quelli invece da svolgersi con cadenza mensile o ancora più di rado è utile segnarli.

Avere un’indicazione di data ci aiuterà innanzitutto psicologicamente. Scegliete il giorno della settimana più comodo (in base al lavoro), prendete un calendario da cucina e scrivete. Naturalmente, non sempre si tratterà di attività che potrete fare in autonomia. Ad esempio se dovete prendere appuntamento con un tecnico, sarà oppportuno contattarlo per tempo: segnatevi quindi il momento giusto per fare la telefonata e prendere l’appuntamento.

Manutenzione degli impianti della casa

Controllare gli impianti della casa è un'attività che andrebbe fatta ogni 6-12 mesi, così da avere la garanzia che tutto funzioni correttamente, in sicurezza e per lungo tempo. Da tenere sotto controllo ci sono l’impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento cosa che inoltre ci permetterà un notevole risparmio in bolletta. Ogni controllo dovrebbe essere fatto da personale specializzato ed esperto. In particolare i controlli di manutenzione necessari sono a:

Impianto di riscaldamento: il controllo della caldaia è obbligatorio per verificare delle emissioni generate dall’impianto. Si tratta del cosiddetto “controllo dei fumi”.

Impianto elettrico: bisogna verificare l’integrità fisica delle componenti dell’impianto, la resistenza delle parti di isolamento (sostituendo eventualmente cavi vecchi o rovinati), la continuità dei conduttori, il funzionamento del salvavita, il funzionamento del condizionatore.

Impianto idraulico: serve una periodica manutenzione dei vari dispositivi, la pulizia dei filtri, sostituiti eventualmente pezzi danneggiati. Questo per evitare un possibile allagamento.

Calendario dei lavori di casa più frequenti

Per quanto invece concerne le pulizie domestiche frequenti, le tempistiche dipendono un po’ dalle varie situazioni nonché dalle abitudini personali. Fra questi compiti rientrano per esempio:

arieggiare gli ambienti e cambiare i letti ;

; riordinare la cucina;

pulizia il bagno;

spolverare gli ambienti e lavare i pavimenti ;

; curare le piante;

sistemare la posta.

Si tratta di compiti quotidiani o settimanali, in base a quante persone abitano in casa casa. Ci sono piccole manutenzioni della casa possono essere svolti anche una volta al mese, come: