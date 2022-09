Meglio la doccia o la vasca? Tutti i pro e i contro delle due opzioni per il bagno

Quando ci apprestiamo a ristrutturare il bagno, una delle scelte più difficili da fare è se installare una vasca oppure una comoda e più pratica doccia. A meno che lo spazio non imponga d'obbligo questa seconda soluzione, la scelta non è così banale come potrebbe sembrare in un primo momento. Bisogna infatti tenere in considerazione le abitudini tipiche di chi vive in quella casa, oltre alle necessità presenti e future.

Molti optano per la doccia perché viene considerata più pratica e meno ingombrante, oltre che di semplice utilizzo e pulizia. Chi invece sceglie la vasca, generalmente preferisce concedersi ritmi più tranquilli quando è in bagno, inoltre questa soluzione è l’ideale se si ha un doppio bagno nell’appartamento. Per risolvere l'enigma se sia meglio la vasca o la doccia, ogni scelta presenta i suoi vantaggi e svantaggi che vanno approfonditi con attenzione prima di prendere una decisione.

Pro e contro di installare la doccia

Quando si pensa alla doccia la prima cosa che viene in mente è la praticità, perché in confronto alla vasca permette di lavarsi velocemente senza aspettare diversi minuti prima che si riempia. Il risparmio dell’acqua è un aspetto da prendere in grande considerazione quando ci troviamo davanti al dilemma di quale scegliere tra le due.

Senza dubbio la doccia è pratica non solo per il minor tempo che impieghiamo nel lavarci, ma anche per l’utilizzo, un aspetto da tenere in conto se in casa ci sono persone anziane o con disabilità. Inoltre, le donne incinte possono lavare i capelli più agevolmente in una doccia e nello stesso tempo il getto freddo del doccino può favorire la circolazione.

Anche il budget e lo spazio a disposizione sono fattori da considerare quando pensiamo alla doccia. Installare una vasca ha costi maggiori rispetto a quelli di una doccia, inoltre, se si ha poco spazio il box riesce ad adattarsi bene ad ogni ambiente.

Di contro, è anche vero le docce troppo piccole possono limitare la libertà di movimento. Inoltre, non sono indicate per famiglie che hanno bambini piccoli perché in questo caso risultano poco pratiche. Infine a volte le porte del box hanno bisogno di una maggiore attenzione nella pulizia.

La scelta della vasca tra pro e contro

Dopo una lunga giornata di impegni e lavoro il piacere di bel bagno rilassante alletta chiunque e questo è uno dei vantaggi per chi è indeciso se installare o meno la vasca. Se il nostro sogno è quello di avere una piccola spa in casa, a sostegno della vasca stessa c’è anche una maggiore praticità se sono presenti bambini piccoli. Per loro fare il bagno diventa un momento di relax e divertimento e per mamma e papà un modo per lavare i piccoli in modo più agevole.

Se della doccia si dice sempre che è pratica, della vasca si può sostenere che è versatile perché svolge la doppia funzione di doccia o bagno, valida anche per gli anziani. Se decidiamo di installare una vasca con sportello e seduta, il momento del lavaggio diventa anche sicuro.

Infatti un altro aspetto positivo della vasca è quello di poter scegliere modelli, forme e dimensioni in base ai nostri gusti ed esigenze, l’unico limite è rappresentato da spazio e budget.

Questi due aspetti, infatti, fanno pendere l’ago della bilancia verso gli svantaggi perché installare una vasca vuol dire avere a disposizione un bagno ampio e investire un budget più alto in fase di costruzione rispetto alla doccia. Inoltre bisogna aggiungere un maggior spreco di acqua necessario per riempire la vasca, cosa che non avviene invece con la doccia.

