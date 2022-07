Casa al mare, come ristrutturarla spendendo poco e approfittando dei bonus

Anche se la casa al mare è in quasi tutti i casi una seconda abitazione, non per questo non richiede cura e manutenzione, per trascorrervi seppure poche settimane in una situazione di comfort e agio.

Proprio perché chiusa per gran parte dell'anno ed esposta al clima marino, in alcuni casi necessita di una vera e propria ristrutturazione che, se effettuata in tempo, non comporta un investimento eccessivo.

Ristrutturare sfruttando le detrazioni

Le case al mare devono essere belle e funzionali e con alcune modifiche mirate si possono ristrutturare in poco tempo. Per assicurarsi che i lavori procedano nel modo migliore, è ibene affidarsi a una ditta e a un esperto che si occuperà di espletare la parte burocratica, richiedendo tutti i permessi. In alcuni casi le ristrutturazioni possono essere eseguite liberamente, in altri c'è bisogno di autorizzazioni specifiche come la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Per ristrutturare la casa al mare è possibile sfruttare alcune agevolazioni fiscali come l’Ecobonus che riguarda gli interventi per l’efficientamento energetico. Si tratta di una misura che prevede detrazioni dal 50 al 65% per le abitazioni private, mentre per gli interventi da effettuare in ambito condominiale l’agevolazione sale fino al 75%. Esiste poi anche l’Ecobonus 110 per la riqualificazione energetica degli edifici: in questo caso la detrazione è pari al 110% fino al 2023.

Il Sisma Bonus, invece, è relativo all’adeguamento dell’edificio per ridurre il rischio sismico. Le detrazioni di questa agevolazione differiscono in base agli interventi da effettuare: per le spese effettuate nel 2022 l’aliquota è del 50% su una spesa massima di 96mila euro per ogni edificio, somma da ripartire in cinque quote annuali. La detrazione aumenta per gli interventi volti a ridurre di una o due classi il rischio sismico dell’edificio.

Come ristrutturare l’esterno della casa al mare

Senza dubbio è la salsedine uno dei principali responsabili del deterioramento esterno delle case al mare, spesso la causa principale della corrosione dei muri. Se non si procede a una manutenzione esterna regolare, si rischia sul lungo periodo di avere danni alla struttura.

Oltre a manutenere l’esterno bisogna ristrutturare anche gli infissi, i terrazzi, i cancelli e tutti quelle componenti che possono rovinarsi a contatto con la salsedine.

Come ristrutturare l’interno di una casa al mare

La parte interna della casa è quella che ha bisogno di maggiori interventi di ristrutturazione perché l’umidità influisce notevolmente sulla tenuta dell'immobile. In questo tipo di abitazione, la presenza della muffa è frequente, fattore oltre ad avere delle ripercussioni sulla struttura, potrebbe causare problemi di salute a chi vive al suo interno.

La muffa, però, non è l’unico inconveniente all’interno della casa al mare: con il vento e l’umidità, gli infissi tendono infatti a non essere più performanti e quindi a non mantenere la giusta temperatura in casa. Inoltre, spesso questo tipo di edifici ha un cattivo isolamento termico che oltre a rendere l’appartamento freddo, implica un maggiore consumo energetico con costi più alti in bolletta.

Risolvere questi problemi significa, in fase di ristrutturazione, sostituire gli infissi, coibentare le pareti e il tetto, oltre a rimuovere la muffa dai muri.

Come arredare una casa al mare

Ristrutturare casa al mare implica anche cambiare l’arredamento e l'ideale è puntare su colori chiari come il bianco, il celeste o il beige. Mentre per quanto riguarda i materiali, sicuramente sono da preferire quelli con un basso impatto ambientale e se volete realizzare una ristrutturazione green potete puntare anche su arredi e mobili riciclati.

