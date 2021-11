Comprare una casa in cooperativa, vantaggi e svantaggi

La decisione di acquistare una casa è uno di quei passi da fare con attenzione. Si tratta di una scelta importante, in cui vanno considerati molti aspetti: le dimensioni, la posizione, se preferiamo un appartamento chiavi in mano o ce la sentiamo di affrontare una ristrutturazione piena di imprevisti.

Accanto alle soluzioni più classiche, possiamo anche prendere in considerazione la possibilità di acquistare una casa in cooperativa edilizia: che cosa significa? Consiste nel fatto che un un insieme di persone (soci), che possono diventare proprietari dell’immobile. Per creare la cooperativa bisogna avere un progetto edilizio già presentato e approvato che poi verrà dato in appalto ad un’impresa edile.

Come per utti gli immobili, anche quelli acquistati in cooperativa prevedono dei vantaggi e degli svantaggi da prendere in esame prima di procedere all'acquisto.

Le tipologie di cooperative

Innanzitutto bisogna sapere che esistono due tipologie di casa in cooperativa:

A società individuale o divisa: è la forma più diffusa, in questo caso quando la costruzione è terminata, ogni socio riceve l’immobile, ha il titolo di proprietario e la cooperativa viene sciolta per poi formare un condominio

A società indivisa: con questa soluzione, una volta terminati i lavori, i soci possono solo utilizzare l’immobile, cioé non hanno il titolo di proprietari, ma soltanto di assegnatari in godimento della casa. Il socio deve versare una quota iniziale, a cui successivamente possono essere aggiunti altri importi in caso di necessità per pagare il mutuo. Trascorso un determinato periodo, la casa torna a far parte della cooperativa e il socio che è in regola con i versamenti, può stipulare il rogito e diventare proprietario. Una volta firmato, sarà obbligato a versare un canone di godimento, la cui cifra viene stabilita nel regolamento della cooperativa.

Come diventare socio di una cooperativa

Per diventare socio di una cooperativa bisogna rispondere ad alcuni requisiti ben precisi:

Lavorare o avere la residenza nel comune in cui l’immobile sarà costruito

Non bisogna essere proprietari di un’altra abitazione

Il reddito non deve superare una certa soglia (stabilita dalla cooperativa)

Se rientriamo in questi requisiti, possiamo stipulare l’atto di prenotazione. Solo quando i lavori saranno terminati, si avrà un verbale di consegna e l’atto di assegnazione davanti al notaio prima di ricevere l’immobile.

I vantaggi di una casa in cooperativa

Il rpimo vantaggio di acquistare una casa in cooperativa è quello economico. Diventare socio vuol dire accedere a mutui agevolati e avere un’abitazione ad un prezzo più basso rispetto a quelli di mercato, perché il costo dell’immobile non può superare una soglia stabilita dal comitato per l’edilizia residenziale. Inoltre, i soci che partecipano alla costruzione risparmiano i passaggi intermedi. Infine, se si aderisce ad una cooperativa indivisa i canoni d’affitto sono molto bassi.

Gli svantaggi di una casa in cooperativa

Nonostante ci siano dei vantaggi, va detto che acquistare una casa in cooperativa può avere anche degli svantaggi. Ad esempio se l’acquirente è anche socio dell’impresa edile, si assume tutti i rischi legati alla costruzione di un immobile.

Solitamente le case hanno prezzi differenti in base ad una serie di fattori come il piano o l’esposizione, mentre in una cooperativa questo non avviene. Inoltre, può capitare che chi entra a far parte della cooperativa per primo, può avere un appartamento migliore, pagandolo allo stesso prezzo degli altri soci.

Inoltre, entrare a far parte di una cooperativa vuol dire anche non avere subito a disposizione l’appartamento, ma aspettare la sua costruzione prima di poterne usufruire.

Come proteggersi da eventuali rischi

Quando si decide di entrare a far parte di una cooperativa, bisogna informarsi e affidarsi ad una società seria, infatti deve essere iscritta alle associazioni di categoria e all’albo nazionale delle cooperative edilizie.

Oltre a rivolgersi ad un notaio che accerterà la regolarità dei documenti, dobbiamo verificare che l’impresa obbligatoriamente stipuli una polizza assicurativa di dieci anni contro eventuali vizi costruttivi o fallimento dell’impresa di costruzione.

