Tutto quello che devi sapere sulle tende da sole

Modelli, materiali e tipi di chiusura: ecco come scegliere la tenda da sole più adatta al tuo balcone o spazio esterno per un'estate all'aria aperta in tranquillità

L'estate, si sa, è la stagione in cui passiamo la maggior parte del tempo fuori all'aperto. In terrazzo o in giardino, le ore di relax che trascorriamo nel nostro angolo esterno sono molte. Ma con il sole e le temperature alte è quasi impossibile resistere a lungo. Le tende da sole però riescono a creare zone d’ombra e ci permettono di approfittare dell’outdoor anche nei momenti più caldi.

Le tende sono anche un modo per risparmiare in bolletta perché creano un po’ di fresco e abbassano la temperatura in casa. Questo porta a limitare l’utilizzo del condizionatore e del ventilatore, diminuendo il consumo di elettricità.

Inoltre la tenda è anche una questione di privacy: queste coperture infatti ci mettono anche al riparo dagli sguardi dei vicini. Oltre a ciò, hanno una funzione estetica, perché decorano la facciata esterna della casa o del palazzo.

Con tutti questi vantaggi, ecco perché è importante dotarsi di una tenda da sole. Vediamo come scegliere quella giusta al nostro ambiente.

Un modello per ogni balcone

Grandi o piccoli, i balconi e le terrazze sono diversi tra loro, quindi hanno bisogno di tende che riescano ad adattarsi ad ogni outdoor. In commercio per questo motivo esistono differenti modelli:

Tenda a bracci: perfetta per tende e balconi, si fissa al muro o al soffitto e si apre tramite due bracci estensibili agganciati a una barra superiore. Il modello con una leggera inclinazione riesce a proteggere efficacemente dai raggi del sole

Tenda a caduta: si usa sui balconi che hanno già una copertura come un tetto o il balcone superiore. Il telo scende verticalmente dal rullo e assicura anche molta privacy

Tenda ad anelli: ideale per chi ha un budget ridotto, si installa facilmente ed è realizzata con tessuti di qualità progettata per resistere al sole e alle intemperie

Tenda a cappottina: dalla forma bombata, è un modello elegante ma offre una protezione parziale. Dotata di chiusura a ventaglio, rispetto alle altre tende occupa più spazio

Tenda con binari: pensata per creare ombra nei giardini o dove si ha un ampio spazio a disposizione, questa tenda scorre sui binari laterali quando viene aperta

Scegliere la giusta dimensione

La funzione principale della tenda da sole è proteggere dai raggi e abbassare la temperatura. Per ottenere questo, è importante scegliere le dimensioni più adatte che dipendono dalla superficie da coprire.

Le tende standard partono da 3 metri di larghezza perché il principio è che deve essere più grande della superficie da coprire. Inoltre durante il corso della giornata l’inclinazione dei raggi cambia, per questo quando si sceglie la tenda si deve prendere in considerazione l’ombra sulla superficie da proteggere. Infine, per stabilire la dimensione esatta, si deve considerare anche la massima estensione del braccio, che va da 1,50 m fino a 4 m, ma la più diffusa è quella da 3,5 m.

I tessuti più adatti

Il tessuto di cui è fatta la nostra tenda è chiaramente fondamentale quando si fa l'acquisto, perché deve essere resistente ai raggi UV e deve proteggere dal calore. I materiali più utilizzati sono:

Poliestere: indicato nel caso in cui si utilizzi la tenda saltuariamente, perché il materiale è poco resistente al tempo e all’usura, ma nello stesso tempo è molto economico

Acrilico: molto resistente ai raggi solari, si pulisce facilmente e sopporta bene le intemperie, anche se l’aerazione sotto la tenda è scarsa

Tessuto microforato: resistente agli strappi e ai raggi UV, si pulisce facilmente ed essendo microforato non crea accumulo di calore ma favorisce la ventilazione

I sistemi di apertura delle tende da sole

Anche i sistemi di apertura e chiusura delle tende possono essere diversi:

Manuali: tramite una manovella

Motorizzati: si aprono e chiudono attraverso un collegamento elettrico e pulsanti a parete

motorizzati con comandi a distanza: di solito si utilizza un apposito telecomando

Automatizzati: hanno dei sensori come quello di vento, pioggia, sole ed emergenza e aprono o chiudono la tenda in modo automatico

