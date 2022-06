Tende da sole adatte a ogni casa: come scegliere la migliore soluzione

Quando arriva l’estate, il protagonista indiscusso delle lunghe giornate calorose è senza dubbio lui, il sole. Se da un lato la stagione estiva è piacevole propri oper via di tutta questa luce, dall'altro in certi momenti si sente inevitabilmente la necessità di un po’ d’ombra. Questa esigenza si percepisce nettamente nel caso dei balconi e delle terrazze di casa. Questi sono tipicamente spazi che non si vede l’ora di sfruttare proprio nel periodo più caldo dell’anno, ma per farlo al meglio le tende da sole sono decisamente indispensabili. Prima di acquistarne una si devono prendere in considerazione alcuni aspetti, che spesso, al contrario, troppo sottovalutati. Se invece tendiamo conti di questi fattori, saremo sicuri di aver scelto la tenda da sole più adeguata alle nostre esigenze.

Una tenda da sole adeguata ad ogni esigenza

Sono tantele tipologie di tende da sole in commercio, ognuna adatta ad un determinato tipo di balcone o terrazza. Alcune sono perfette per appartamenti piccoli, altre si prestano meglio per i condomini. Tra le tipologie più comuni ci sono:

Tende a bracci: sono le più diffuse in assoluto, ideali quando si ha a disposizione una piccola superficie. La tenda si srotola direttamente da un tubo e grazie a due bracci laterali rimane ben salda. Si installano facilmente, ma potrebbero essere rovinate dal maltempo

Tende con guide: le guide laterali fanno da copertura degli spazi verticali più grandi, in particolare nel caso in cui il terrazzo sia grande oppure ci sia una pergola

Tende a caduta: sono indicate per balconi o verande e il nome spesso spiega il fatto che il telo tende a “cadere” in verticale da un rullo

Tende in pvc trasparente: la pellicola è spessa e quindi molto resistente, e il materiale trasparente assicura una veduta ampia del panorama

L’importanza del materiale

Anche il materiale di cui sono fatte le tende da sole può incidere sulla loro efficacia. Ce ne sono tantissimi, partendo daquelli più resistenti in assoluto, che sono le fibre sintetiche: se si desidera una tenda che non si strappa o usura, allora la nostra scelta ricadrù sul poliestere oppure sull’acrilico. Le fibre naturali sono tra le più richieste, ma bisogna sapere che questi materiali possono rovinarsi molto con la pioggia.

Il colore più adatto

Altro aspetto da non tracurare è il colore. I tessuti scuri sono adatti per evitare che i raggi penetrino in maniera eccessiva, mentre le tonalità più chiare sono eleganti ma con minore efficacia nell'assorbire il calore. Normalmente il blu è la scelta ideale per le abitazioni bianche, mentre l’arancione si addice a quelle case che hanno pareti esterne con il giallo o il marrone. Le righe, inoltre, sono una soluzione intramontabile, soprattutto di colore verde e bianco.

Il meccanismo delle tende da sole

Sono due principalmente i meccanismi delle tende da sole disponibili. Quello manuale e quello automatizzato. Il primo caso è quello più economica, molto sfruttato per le grandi superfici, mentre la seconda tipologia si addice alle case in cui non è sempre possibile controllare il balcone, dato che si possono attivare con un telecomando o con un sensore.

Come installare le tende da sole

Altro aspetto importante quando paliamo di tende da sole è quello relativo alla loro installazione. Per andare sul sicuro, specialmente se si tratta di una tenda è di grandi dimensioni, se non si è particolarmente esperti bisogna affidarsi a personale addetto. Normalmente l’installazione avviene sulla facciata, anche se è possibile scegliere pure il montaggio a soffitto, ad esempio quando nel tetto o nel balcone è presente una sporgenza. In questa maniera il risultato estetico finale sarà sempre di grande effetto.

Prodotti online

Tenda da sole a caduta

Tenda da sole a bracci estensibili

Tenda da sole verticale

Tenda da sole con ganci