Proteggere il balcone o il terrazzo da sguardi indiscreti, ecco quale idea

Per chi abita in città, nella maggior parte dei casi lo spazio esterno da sfuttare per il relax è quello del balcone o del terrazzo, ma in molti casi questo comporta necessariamen di sacrificare la privacy. Quante volte sarà successo di cercare il relax in questi ambienti leggendo un libro o di decidere di prendere il sole, ma di sentirsi addosso gli sguardi indiscreti dei vicini di casa? Vivere in un condominio, infatti, nella maggior parte dei casi significa avere balconi o terrazzi esposti alla vista dei vicini o dei passanti.

Quando le cose stann ocosì, come possiamo creare un luogo intimo all’esterno senza rinunciare alla nostra privacy? La risposta sta tutta nella scelta degli arredi adatti, ma soprattutto nella capacità di sistemarli nel modo giusto e ottenere l'intimità tanto desiderata.

Ppergole, vetrate o veneziane sono quegli elementi in muratura tra i più efficaci, perché ci mettono al riparo da sguardi indiscreti permettendo di sfruttare il balcone o il terrazzo anche durante la stagione fredda. Inoltre sono indicate se abbiamo voglia di ristrutturare l’esterno e non abbiamo problemi di budget.

Se invece pensiamo a una soluzione mobile e non etroppo costosa ecco alcune idee da considerare.

Divisori e separè per creare la giusta privacy

Se abbiamo le ringhiere dei balconi altisiamo facilitati, perché in questo caso basta utilizzare solo una rete a maglia per ripararci da sguardi indiscreti.

Non sempre però è così e il più delle volte i terrazzi e i balconi comunicano con quelli del vicino. In questo caso, allora, l'deiale è utilizzare un divisorio. Disponibili in differenti materiali, quello più indicato è il bambù perché oltre a essere bello esteticamente è anche resistente alle intemperie. Se invece preferiamo uno stile rustico, il legno è il materiale da preferire, non solo creerà un ambiente riservato, ma anche elegante e ricercato.

Le piante per proteggere il terrazzo

Non solo come elementi decorativi, piante e fiori, immancabili sui terrazzi, possono essere utilizzati anche come elementi per proteggere la nostra privacy. Perfette le piante rampicanti o ricche di fogliame, utili anche per creare ombra e un piacevole clima. Tra le più indicate, oltre all’edera, ci sono:

Bambù: resistente e duraturo, ha radici profonde ed è in grado di assicurare la privacy di cui abbiamo bisogno

Nandina domestica: simile al bambù per caratteristiche, questa pianta è una sempreverde che non ha bisogno di molte cure, si adatta ai diversi climi e può essere utilizzata come siepe

Clematidi: sono piante rampicanti robuste e resistenti

Combinando differenti piante tra di loro possiamo ottenere un risultato d'effetto, ma soprattutto utilizzando una griglia. Lo steccato in legno consente alle piante stesse di svilupparsi in altezza e creare una barriera contro le intrusioni esterne.

Un grande classico: le tende

Una delle soluzioni più semplici per proteggere il terrazzo da occhi indiscreti sono le tende. Tra i vantaggi di questo metodo c'è il fatto che sono mobili e possiamo decidere di volta in volta se aprirle, quando e in che modo. Oltre a queste ci sono le tende da sole, irrinunciabili perché efficaci anche contro la luce del giorno.

Infine, se non vogliamo ricorrere alle tende, possiamo optare per gli ombrelloni. Economici e pratici, ci permettono di abbellire il balcone grantendo la giusta privacy: i modelli in commercio sono tanti, come quelli a parete, a mezza luna o a vela, pensati per adattarsi a ogni tipo di ambiente.

