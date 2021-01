Piante "toste" che resistono all'inverno

Siamo nel pieno dell’inverno e quel balcone spoglio e senza fiori, unito alle grige e fredde giornate, rischia davvero di metterci tristezza. Molte volte associamo il freddo e il gelo all'assenza di vita, pensando quindi che anche le piante in questa stagione siano tutte morte o senza fiori e rinunciamo a mettere mano al nostro spazio esterno.

In realtà però esistono molte varietà di piante capaci di resistere alle basse temperature, è sufficiente conoscere le loro caratteristiche e anche in inverno avremo un balcone colorato e dal gradevole aroma.

Erica invernale

L'Erica della varietà Gracilis fiorisce durante il periodo invernale e si adatta perfettamente ai climi rigidi della stagione più fredda. Ha foglie aghiformi che spiccano nel grigiore invernale per il loro verde intenso, mentre i fiori che sono resistenti a temperature rigide riempiono il balcone di un profumo intenso.

Agrifoglio

Simbolo del Natale, l’Agrifoglio è una pianta perfettamente adattabile al clima invernale. L’arbusto che può raggiungere grandi dimensioni, si coltiva con facilità, anche per chi non ha il pollice verde. Basta posizionarlo al sole o nella mezz’ombra, annaffiarlo abbondantemente nelle stagioni calde e a dicembre avremo una decorazione perfetta per il periodo natalizio.

Amamelide

Questa pianta vive in Gennaio il suo massimo dello splendore, perché i fiori sbocciano in tutta la loro bellezza su ogni ramo della pianta. Gialli e a filamenti, oltre a dare un po’ di brio all’esterno, hanno diverse proprietà benefiche che agiscono sulla circolazione sanguigna.

Bucaneve

Dal colore bianco e puro, il Bucaneve è noto anche come “fiore di febbraio” perché la sua fioritura inizia già dal mese di gennaio e resiste fino a marzo alle basse temperature. I petali formano una delicata campanula caratterizzata da una fragranza delicata che trasmette serenità.

Calicanto

Chimonanthus praecox è la specie di Calicanto che fiorisce tra febbraio e marzo. Ha fiori profumatissimi, di un intenso color giallo, che resistono al freddo tanto che la pianta è ampiamente diffusa nell’Italia settentrionale dove le temperature arrivano fino allo zero. Il profumo delicato e intenso renderà gradevoli anche le giornate particolarmente piovose.

Camelia

Uno dei fiori più conosciuti e apprezzati di sempre, tanto da essere protagonista di un romanzo, la Camelia, nella sua varietà Japonica, non teme il freddo. La fioritura inizia nel mese di gennaio e prosegue fino a maggio, quindi è adatta alle stagioni più rigide. Per conservare intatta la bellezza dei fiori rosa pastello è consigliato di coprirli durante la fioritura.

Cavolo ornamentale

Questa pianta, dalla forma particolare, nonostante il suo nome, non è commestibile. In grado di sopportare temperature anche sotto lo zero, la forma particolare a cappuccio e i colori che sfumano dal rosa chiaro a quello più scuro renderanno vivace il balcone e il giardino in inverno.

Elleboro

Conosciuta anche come Rosa di Natale, l’Elleboro ha fiori che nascono intorno a dicembre-gennaio. La pianta pur essendo molto delicata, non richiede cure specifiche, ma semplicemente un terreno che abbia le caratteristiche di un sottobosco.

