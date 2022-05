Giardino o terrazzo, ecco la piscina giusta fuori terra o interrata

Se abbiamo la possibilità di godere di uno spazio esterno come un giardino o un terrazzo, la stagione estiva in arrivo ci offrirà la possibilità di trascorre ora di relax in questo ulteriore spazio di casa, da condividere con parenti e amici.

Ci sono molti modi per goderne: posizionando un bel gazebo, predisponendo un immancabile angolo barbecue o relax e naturalmente curando il verde. Ma per rendere il nostro outdoor davvero speciale, quello che non può mancare è la piscina.

Non è semplice scegliere la tipologia giusta: a partire dal budget a disposizione, anche il modello riveste un ruolo centrale che in pratica ruota intorno a due opzioni: piscina interrata o fuori terra. Se ci troviamo indecisi tra le due, vediamo i vantaggi e gli svantaggi di entrambe.

Piscina interrata

Costruire nel nostro giardino una piscina interrata non è solo una questione di design e forma, ma prima di iniziare i lavori dobbiamo considerare infatti alcuni importanti aspetti.

Dopo aver stabilito il budget e chiesto i preventivi, la prima operazione da fare è infatti la richiesta dei permessi. In realtà non c’è una normativa unica, ma varia in base alla regione e in alcuni casi anche tra un comune e l’altro. Quindi per non essere sicuri di non sbagliare è sempre meglio informarsi direttamente presso l’ufficio tecnico del comune di appartenenza o rivolgersi ad un professionista.

Una volta ottenuti tutti i permessi inizia la costruzione vera e propria e i tempi sono relativamente brevi perché in circa 3/4 settimane il lavoro potrebbe essere completato.

Una volta che abbiamo ottenuto i permessi necessari e abbiamo scelto la ditta per i lavori, resta solo da decidere il modello che preferiamo tra quelli a disposizione.

Piscine in cemento armato

Tra i modelli più calssici di piscine interrate c'è senza dubbio quello in cemento armato a sfioro, che per essere costruita richiede il lavoro di una ditta specializzata perché necessita di molta precisione. Se progettata nel modo corretto, comunque, può resiste molto bene al tempo e all’usura.

Un altro vantaggio di questo tipo di piscina è la possibilità di personalizzarla liberamente sia per quanto riguarda la forma e le dimensioni, sia per i rivestimenti. Piastrelle, PVC, pietra naturale o resine sono solo alcuni dei materiali da utilizzare, l’importante è scegliere quello che rispecchia meglio i nostri gusti e il budget a disposizione. Infatti, la piscina inmeneto armato è una delle più costose soprattutto per quel che riguarda il montaggio e i lavori edili, che in contemporanea fanno aumentare anche i tempi di realizzazione.

Piscine in casseri di polistirolo

In alternativa alle piscine in cemento, questo tipo di modello presenta una rapidità di costruzione e costi ridotti, conservando allo stesso tempo un buon livello di isolamento termico. Questo è possibile perché la vasca è formata da blocchi di polistirolo vuoti realizzati in EPS (Polistirolo Espanso Sintetizzato) disposti l’uno sull’altro in cui inserire la rete metallica per accogliere la colata di cemento. I casseri di polistirolo possono essere sia curvi che dritti, ma la scelta della forma è limitata. Anche se in teoria si possono utilizzare tutti i rivestimenti, meglio ricorrere al PVC per evitare problemi, riducendo però molto la possibilità di creare una piscina che rispecchia in pieno i nostri gusti.

Piscine in pannelli d’acciaio

Anche questo tipo di piascina è resistente quasi quanto quella in cemento e in molti casi si sceglie perché oltre alla resistenza, l’installazione è rapida. Infatti, basta realizzare una soletta spessa circa 15 centimetri su cui montare i pannelli in acciaio zincato o inox a cui si aggiungono dei contrafforti per renderla autoportante. Negli ultimi anni si è riusciti a realizzare piscine con profondità e forme sempre diverse grazie ai pannelli che permettono di ottenere curvature differenti, al contrario, tra i materiali per il rivestimento c’è solo il PVC che ne limita la personalizzazione

Piscine in vetroresina

Queste piscine presentano una struttura monoblocco o a due blocchi permettono di scegliere le forme più varie a cui si aggiunge la rapidità di costruzione. Basta realizzare lo scavo e la soletta e appoggiare la vasca al suo interno senza la necessità di realizzare il rivestimento. I lavori sono pochi, ma in realtà la maggior parte del costo è dovuta alla vera e propria vasca a cui si deve aggiungere anche il trasporto. Inoltre, il materiale permette di essere personalizzato secondo i nostri gusti, bisogna sempre considerare quello che offre il mercato.

Piscina fuoriterra

Come immaginabile, installare una piscina fuoriterra è molto più facile rispetto ai modelli interrati e in genere si sceglie questa opzione se abbiamo un budget ridotto, se non possiamo effettuare scavi in giardino per via dei vincoli paesaggistici o semplicemente se non siamo proprietari dell’immobile.

Anche in questo caso ci sono molti modelli a disposizione:

Piscina con telaio portante: la struttura realizzata con tubolari in acciaio ancorata al terreno, ospita al suo interno una vasca in PVC o poliestere, caratteristiche che la rendono molto resistente. Pur essendo facili da montare e smontare, sono molto costose

Piscina rigida: la struttura è realizzata da pannelli rigidi in differenti materiali come acciaio, legno o acciaio rivestito in grado di ricreare l’effetto che preferiamo tra pietra e legno. Resistente alle basse temperature e a ogni tipo di agente atmosferico, può essere lasciata montata tutto l’anno. Può essere di medie e grandi dimensioni e ha una profondità di circa 120-130 cm.

Piscina autoportante e gonfiabile: realizzata in PVC o poliestere è economica perché si sostiene da sola, grazie al bordo gonfiabile, una volta riempita d’acqua. Il limite di questo modello è che solitamente è piccola e bisogna fare attenzione a non forare la camera d’aria

Piscina idromassaggio: perfetta per il giardino o il terrazzo, il vantaggio è quello di poterla utilizzare tutto l’anno perché è in grado di scaldare l’acqua. Realizzata in PVC spalmato, resiste di più alle forature ed è dotata di idrogetti per avere le bollicine e creare l’effetto idromassaggio. Questo tipo di piscine non è particolarmente grande, solitamente è adatto per 2-4 persone al massimo

