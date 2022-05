Arredare un balcone piccolo e renderlo perfetto per l'estate

Estate vuol dire vacanze, ma non semrpe è possibile concedersi di partire. Allora, in alternativa, possiamo cercare momenti di relax anche nel nostro spazio esterno, anche se si tratta di un piccolo balcone. Questo spazio spesso viene sottovalutato, ma se sappiamo scegliere gli arredi giusti può diventare una risorsa in più da valorizzare nella bella stagione. Non è importante avere uno spazio ampio, anche i balconi piccoli possono diventare parte integrale dell’appartamento.

Viste le dimensioni limitate, quando si decide di arredare un balcone piccolo nulla va lasciato al caso, ma è fondamentale scegliere ciò che davvero serve e che renderà accogliente lo spazio. Diversamente sarà difficile ottenere un risultato funzionale e che sia gradevole anche estetitcamente. Vediamo allora come arredarlo senza commettere errori.

Il mix giusto tra atmosfera e arredamento: illuminazione

In tutti gil ambienti ma tanto più negli spazi piccoli, l’illuminazione svolge un ruolo importante perché può far sembrare l’ambiente più ampio e questo vale anche per il balcone. La classica plafoniera che è il punto luce più importante spesso non basta: lanterne, lampade a sospensione e faretti possono fare la differenza, l’importante è utilizzare luci calde e soffuse per creare la giusta atmosfera.

Scegliere i colori giusti

Sebbene primavera ed estate ci facciano venire voglia di colori sgargianti, per arredare l’esterno dobbiamo trovare un compromesso tra il desiderio di rendere il balcone di design e l'esigenza di creare spazio. Ecco perché è fondamentale evitare colori scuri e puntare al massimo su due tonalità.

Non sottovalutare il pavimento

I balconi spesso hanno una pavimentazione con piastrelle, ma dare un senso di continuità con l’interno e una maggiore profondità, se in casa abbiamo il parquet, possiamo applicare un rivestimento in legno. In alternativa si può scegliere un tappeto in cocco sui toni chiari con tocchi di colore per conferire all’esterno una marcia in più oppure dei cuscini e pouf che diventano anche delle comode sedute.

Arredi funzionali

Quando lo spazion in balcone è ridotto, per essere confortevole l'arredo deve puntare su mobili funzionali. Possiamo quindi scegliere sedie e tavoli pieghevoli oppure una panca contenitore che, oltre ad essere una seduta, può diventare un comodo ripostiglio per gli oggetti.

Se il balcone è molto piccolo e c'è lo spazio neanche per un tavolino pieghevole, l'ideale allora è utilizzare una mensola da agganciare alla parete come piano d’appoggio.

Immancabili piante e i fiori

Quello che non deve mai mancare su un balcone sono le piante e i fiori, ma i vasi possono occupare spazio prezioso soprattutto se l’ambiente è piccolo. Una soluzione utile è quella di sfruttare le altezze. Possiamo infatti appenderli alla ringhiera o creare un vero e proprio giardino verticale. Se poi abbiamo proprio la passione del verde, potremo ricreare un vero e proprio orto disponendo le piantine sulle mensole o all’interno di fioriere.

