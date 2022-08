Illuminazione a Led per risparmiare in bolletta e avere una casa più luminosa ed "ecologica"

La luce è uno degli elementi in grado di arredare una stanza, soprattutto quella naturale. Se però nel nostro appartamento non abbiamo ampie finestre in cui entrano i raggi del sole, diventa indispensabile ricorrere alla luce artificiale.

Negli ultimi anni l’illuminazione tradizionale è stata via via sostituita da quella a LED che permette di personalizzare l’ambiente e al contempo assicurare un notevole risparmio in bolletta.

I vantaggi dell’illuminazione a LED

Sono molti i vantaggi nell’adottare le luci a LED , quindi se state pensando di rinnovare l’illuminazione in casa,potete considerare:

Risparmio energetico: le lampade a LED anche se sono leggermente più costose rispetto a quelle alogene, consentono di consumare circa l’80% in meno così da garantire bollette più basse

Maggiore durata: l’illuminazione a LED ha una durata molto più lunga rispetto a quelle tradizionali e va dalle 15.000 alle 50.000 ore

Accensione rapida: a differenza delle lampadine a risparmio energetico che impiegavano circa un minuto per illuminare la stanza, quelle a LED si accendono appena si attiva l’interruttore

Nessun surriscaldamento: anche se rimangono accese per diverse ore, le lampadine a LED non si surriscaldano, sono solo leggermente calde. Questo permette di poterle maneggiare senza problemi e di essere più sicure rispetto a quelle “classiche" perché non c’è il rischio di incendi

Temperature e colori differenti: creare un ambiente raccolto in camera da letto o una stanza ben illuminata a lavoro è semplice con le lampadine a LED che hanno temperature e colori differenti

Rispettano l’ambiente: l’illuminazione a LED è più ecologica rispetto alle altre tipologie di illuminazione, perché durano di più, consumano meno e non contengono mercurio tossico

Una luce a LED per ogni esigenza

Le luci a LED ormai sono ormai diffusissime e in commercio ne esistono modelli adatti a ogni necessità. Tra i più utilizzati ci sono:

Lampade con filamento: sono uguali alle lampadine a incandescenza, l’unica differenza è che al loro interno ci sono appunto i LED

Lampadine a LED con attacco E27 ed E14: il vetro smerigliato o opaco è la caratteristica principale di queste lampadine, che si differenziano dalle altre per l’attacco. Quello E27 ha un diametro più grande ed è indicato per i lampadari o le lampade da esterno, quello E14, invece, è molto più piccolo e viene utilizzato per le lampade da scrivania e quelle del bagno

Faretti a LED: i faretti sono molto simili a quelli a luce alogena, ma si differenziano soprattutto per l’attacco che è simile a quello della presa elettrica. Inoltre, l’angolazione non è a 360° ma a 30-45° se si vuole una luce diretta e a 120° se si desidera un’angolazione più ampia

Tubi a LED: corrispettivi dei vecchi tubi a neon, sono formati da una fila di LED posizionati in appositi alloggiamenti. Anche in questo caso il fascio di luce non è a 360°, ma va dai 120 ai 160° perché i LED sono disposti su una striscia e una parte del tubo rimane non illuminata

Lampadine a LED colorate: é possibile cambiare colore e temperatura della luce attraverso un apposito telecomando, lo smartphone o il dimmer, un dispositivo che permette di aumentare o diminuirne l’intensità

Lampadine a LED smart: sono in grado di connettersi a internet così da poterle controllare sia in casa che da remoto. Gli ultimi modelli sono anche in grado di collegarsi agli assistenti vocali che permettono di controllare comodamente l’illuminazione dell’intero appartamento

Prodotti online

Faretti a LED

Lampadine dimmerabili

Lampadine a LED

Strisce a LED