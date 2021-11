Come funzionano le lampade dimmerabili e quanto ci fanno risparmiare

Vuoi regolare l’intensità della luce e cambiare in un attimo l’illuminazione di una stanza, creando un'atmosfera soffusa? O desideri la giusta illuminazione per concentrarti sul lavoro con una luce intensa? Tutto questo è possibile grazie alle luci dimmerabili.

Si tratta di un tipo di illuminazione perfetta per creare differenti atmosfere utilizzando sempre lo stesso impianto. Il dimmer è un dispositivo che controlla l’intensità della luce in una stanza.

Il termine di origine anglosassone deriva dal verbo “to dimm”, abbassare, e viene utilizzato quando parliamo di lampade, faretti, lampadari a risparmio energetico la cui intensità luminosa può essere aumentata o abbassata in base alle esigenze.

Come funziona un dimmer

Il dimmer può essere applicato a tutti i tipi di lampadine, sia quelle alogene e ad incandescenza sia a quelle a led, ma quelli che si sfruttano per le prime due lampadine non possono essere utilizzati per quelle a led. I dimmer (o varialuce) delle lampade alogene o ad incandescenza hanno una potenza minima di 40W e una massima di 80W. Nel momento in cui sostituiamo queste lampadine con quelle a led, dobbiamo ricordarci che queste ultime hanno un voltaggio inferiore rispetto al minimo consentito dal dimmer. Questo potrebbe portare a sfarfallii e a compromettere la qualità dell'illuminazione.

Ecco perché esistono dimmer differenti a seconda della lampadina: per quelle a Led hanno una potenza che va da 0 a 150 watt.

I dimmer o regolatori elettronici ci consentono di scegliere se utilizzare il 100% della potenza della lampadina oppure solo una parte di essa e ne esistono diversi formati:

Push dimmer: per abbassare o alzare il livello di luce si deve tenere premuto l’interruttore

Rotativo: in questo caso la variazione della luminosità avviene ruotando il dimmer in senso orario o anti orario

Touch: la modifica della luce si attiva con la semplice pressione del dito

I vantaggi del dimmer

Ci sno diversi vantaggi nel poter regolare l’intensità della luce, tra cui:

Ridurre i costi in bolletta : se si preferisce la luce soffusa, basta diminuire l’intensità con naturale riduzione della potenza e dei consumi

: se si preferisce la luce soffusa, basta diminuire l’intensità con naturale riduzione della potenza e dei consumi Aumentare la durata delle lampadine: soprattutto quelle a risparmio energetico che hanno nello stesso tempo una maggiore efficienza

Creare un ambiente confortevole: decidendo l’intensità della luce, la adattiamo alle nostre esigenze

