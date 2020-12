Tavola natalizia, come renderla bellissima con l'apparecchiatura perfetta

Anche se forzatamente a numeri ridotti, uno dei riti immancabili per le feste che stiamo per vivere è quello del pranzo di Natale. Sebbene ci trovereremo a vivere un Natale diverso, perché dovremmo rinunciare a pietanze succulente e a un'apparecchiatura speciale, per un giorno da rendere speciale?

Momenti come la cena della vigilia e del Capodanno,così come il pranzo di Natale, non possono fare a meno di una tavola imbandita e degna delle festività. Non è detta che si debbano rispettae delle regole precise, ma ci sono alcuni pratici consigli che possonoi aiutarci ad abbellire il pasto del gionro natalizio. Ecco da che cosa cominciare.

La tovaglia giusta per le feste

Sebbene vi sentiate attratti dal seti di tovagliette all'americana magari nuovo e mai usato, quello che non puòmancare sul tavolo delle feste è indubbiamente la tovaglia, e ci vuole per giunta quella giusta! L’apparecchiatura, anche quella più semplice non può farne a meno. Bella, pulita, e delle giuste dimensioni, non c’è bisogno di sceglierne una troppo appariscente, l’importante è che sia in stoffa e che abbia sempre i suoi tovaglioli abbinati. Occhio ai colori e alle fantasie onde evitare un effetto kitsch: quelle a stampa con i disegni dei simboli natalizi sono perfette e creano subito un’atmosfera allegra e spensierata. Le tovaglie a tinta unita sono invece ideali per chi ama uno stile elegante e raffinato.

I piatti adatti ad ogni stile

Inutile dire che per questa festa per eccellenza della famiglia, è bandito ogni tipo di piatto che non sia di porcellana. I piatti in porcellana bianca o avorio sono ideali e consentono di abbinarce qualsiasi colore: sono semplici ed essenziali e non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico. Inoltre si prestano ad aggiungere qualche dettaglio prezioso, basta infatti scegliere i piatti col profilo dorato o argentato e in un attimo la tavola avrà un aspetto degno di un pasto natalizio.

I bicchieri per brindare

Vino e acqua accompagnano i nostri pranzi e cene durante le feste, ma devono essere serviti nei bicchieri appropriati. Non possono infatti mancarequelli eleganti, che si addicono a uno stile dalle linee sia moderne che classiche. Il vetro è il materiale più usato e con cui non si sbaglia mai (bandita la plastica, anche quella ecologica e riutilizzabile), ma per un tavola davvero speciale, il cristallo è perfetto per un pranzo o una cena degni di un Re.

Quali posate scegliere

Anche in questo caso è indispendabile tirare fuori dai cassetti i migliori set di posate, quelle delle grandi occasioni: forchetta. coltello, cucchiatio e cucchiaino: infatti sulla tavola natalizia diventano l’elemento in più per rendere scintillante qualsiasi apparecchiatura. Ce ne sono di tantissimi tipi: squadrate o dalle forme arrotondate, l’importante è che siano d’acciaio lucido o spazzolato e che rispecchino in pieno i vostri gusti. Se avete optato invece per una tavola con i bicchieri di cristallo, è impossibile fare a meno delle posate in argento che completeranno l’apparecchiatura con grande stile.

I centrotavola per completare

Un tavola natalizia che si rispetti deve rispecchiare armonia e stile, così non può mancare un centrotavola in questo senso. Non bisogna esagerare con le dimensioni, ma puntare piuttosto sull’equilibrio. Per una tavola rettangolare, meglio scegliere un centrotavola che si sviluppa in lunghezza, mentre per quella tonda oppure ovale dobbiamo seguire la stessa forma. Da realizzare a mano o già pronti, la scelta “green” è sempre quella vincente: i materiali naturali ci vengono in aiuto e nel periodo natalizio ci si può sbizzarrire con pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella. A rendere tutto davvero magico e luminoso, infine, le candele non possono mancare.

