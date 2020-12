Stella di Natale, le origini, come curarla e farla rifiorire

Avere in casa un angolo fiorito è un'ottima strategia per curare l'umore, inoltre migliora la qualità dell'aria e molti non rinunciano al proprio spazio per il verde anche se abitano in città. Regalare una pianta è sempre un ottimo pensiero e in questo periodo, cosa c'è di meglio che regalare una stella di Natale?

Immancabile quando si pensa a questo momento dell'anno, con le sue foglie colorate che ricordano la forma di una stella, creando in un attimo l'atmosfera perfetta. Rosse, gialle o rosa, le foglie con al centro piccoli fiorellini gialli, non possono mancare in una casa che vuole vivere in pieno il clima del Natale.

Questa pianta tipica dei questo periodo dell'anno, in realtà è perfetta per arredare l’ambiente in ogni stagione. Vediamo allora come coltivarla e quali sono le origini della Stella di Natale.

Origini e leggende

La Stella di Natale è una pianta proveniente dal Messico, coltivata da Indios e Aztechi. Noi la conosciamo come una pianta relativamente piccola, ma se lasciata crescere allo stato naturale, diviene un piccolo alberello che può raggiungere fino a due metri d’altezza.

Le origini della pianta non sono certe, ma sulla sua diffusione ri raccontano due leggende. Secondo la prima il colore rosso delle foglie simboleggia il sangue di una dea morta per amore, per questo è considerata il simbolo della purezza.

Una leggenda più conosciuta, invece, fa risalire la sua origine alla notte di Natale, quando una bambina povera desiderosa di dimostrare il suo amore a Gesù, raccolse un fascio d’erba che una volta posato sull’altare si trasformò in piccole stelline rosse.

Per via di questa leggenda, a partire dall’ottocento le autorità messicane la donavano agli ambasciatori americani come simbolo di benvenuto. In Italia ha raggiunto la popolarità nello stesso periodo perché venne usata per decorare la Basilica di San Pietro.

Come prendersi cura della Stella di Natale

Le origini in un Paese dal clima temperato fanno si che la pianta possa vivere tranquillamente in zone collinari, con climi temperati. In genere la pianta viene venduta in vasi, per questo è importante assicurarle una temperatura che non vada oltre i 15° C.

In inverno la Stella di Natale va messa all’interno di una serra oppure in casa, lontano dalle fonti di calore e dalle correnti d’aria.

Esposizione alla luce e posizione

La Stella di Natale è una pianta che per sopravvivere ha bisogno di molte accortezze e anche l’esposizione alla luce può contribuire o meno alla sua sopravvivenza. L’alternanza di luce e buio deve essere ben equilibrata, soprattutto in inverno quando necessita di trascorrere metà giornata in ombra e metà alla luce.

Quando innaffiare la Stella di Natale

Sempre per via delle origine messicane, questa pianta è abituata a terreni asciutti e non ha bisogno di molta acqua. Inoltre, bisogna avere cura di eliminare ogni ristagno nel sottovaso e quando la innaffiamo dobbiamo evitare di bagnare le foglie.

Quando rinvasare la Stella di Natale

Quando riceviamo una Stella di Natale, non dobbiamo rinvasarla. Meglio aspettare che le foglie cadano o in alternativa la primavera, poco prima dell’arrivo dell’estate. Per assicurare la sopravvivenza dobbiamo scegliere un vaso di poco più grande rispetto a quello originario e mettere sul fondo l’argilla espansa per assicurare il drenaggio della terra.

Come farla rifiorire

La pianta è ideale per creare l’atmosfera natalizia, ma nello stesso tempo può essere un elemento d’arredo durante tutto l’anno, quindi dobbiamo fare attenzione e prenderci cura di lei. Farla rifiorire non è difficile, dobbiamo tagliare i rami di circa 10 centimetri una volta che le foglie sono cadute. In estate va posizionata in una zona in ombra e concimata poco prima dell’arrivo dell’autunno. Con queste attenzioni, a settembre potremo vedere spuntare i primi fiori.

