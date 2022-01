Sfruttare al massimo una cucina piccola: 10 consigli da provare

Praticamente tutti noi facciamo l'esperienza che l'ambiente di casa nel quale trascorriamo più ore è quello della cucina. Sia che amiamo cimentarci ai fornelli, preparando pranzetti e cenette gustosi per pochi parenti o per tavolate di amici, questa stanza ci vede per più ore impegnati nell'indispensabile attività di preparazione e consumazione dei pasti. Ma quando la nostra cucina non è particolarmente spaziosa, farci entrare tutto comodamente piìuò diventare un problema.

Va detto però che l’arredo di una cucina piccola può dar vita a risultati di grande effetto se si sfruttano alcune idee, dando sempre massima attenzione all’illuminazione, dettaglio che in questi casi fa davvero la differenza. Vediamo allora qualche consiglio per rendere più funzionale e confortevole un ambiente cucina di piccole dimensioni.

1 L’importanza dei colori chiari

Per sfruttare al meglio l'ambiente in una cucina piccola è indispensabile scegliere i colori più chiari, specialmente quando non c’è una grande illuminazione naturale. Il bianco è la prima scelta da fare, ma i dettagli hanno la loro importanza. Ad esempio, piante e contenitori sono perfetti per rendere l’ambiente più moderno e accogliente e questi ultimi sono anche molto funzionali.

2 Sì anche alle tonalità scure

Sebbene i colori chiari siano l'ideale per una cucina piccola, anche il total black non è da meno. In questo caso però si deve anche valutare la posizione strategica dell’ambiente, scgliendo delle mensole per creare decorazioni ad hoc e sistemare tutti quegli utensili che si usano di meno. Anche in questo caso l’illuminazione va curata nel dettaglio.

3 Una divisione strategica

Dividere in due parti la cucina di piccole dimensioni è un’idea utile se lo spazio è poco, configurazione che darà all'ambiente un aspetto fresco e moderno. Ad esempio, è possibile sistemare il piano cottura di fronte al lavello, ottimizzando ogni centimetro alla perfezione.

4 Sfruttare le pareti

Le pareti della cucina sono un alleato strategico per sfruttare al meglio lo spazio: vanno utilizzate per posizionare utensili ed elettrodomestici, così da non dover sacrificare gli angoli della cucina oppure le credenze. Ogni cosa potrà così essere al suo posto, senza rinunciare praticamente a nulla.

5 Il frigo, un valido alleato

Il frigo è un elettrodomestico presente in qualsiasi cucina. Non è soltanto pronto ad accogliere cibi e bevande, ma la sua superficie ritorna utile per conservare taglieri, grattugie e altri utensili ancora. Sfruttando ogni spazio possibile del frigorifero, l’ambiente acquisterà importanza e grandezza, in particolare quelli che hanno dimensioni ridotte.

6 Il potenziale della cappa

La cappa in cucina può essere a vista ed è certamente un elemento di design, in grado di dare eprsonalità all’ambiente. Lo spazio verticale che si trova attorno, però, molte volte non è sfruttato: basta scegliere delle mensole da adattare alla forma della cappa per guadagnare spazio e ripiani nella stanza.

7 La scelta dei cassetti

Anche la scelta dei cassetti della cucina va fatta ad hoc, soprattutto se l’ambiente è piccolo e vogliamo renderlo più arioso. Ottimizzare questo spazio significa ad esempio scegliere cassetti con apertura a pressione, ad apertura nascosta, evitando di sprecare dei centimetri preziosi con le classiche maniglie.

8 Il fondo degli armadietti

Anche l'ordine con cu idisponiamo gli oggetti e gli utensili può venire in nostro aiuto, se la cucina è mini: sul fondo di armadi e cassetti infatti possiamo sistemare gli oggetti che si utilizzano di meno, colmando lo spazio che manca nell’appartamento.

9 Ripensare le stanze vicine

Ogni cucina confina con un’altra stanza e si può pensare di sfruttare questi ambienti per “aumentare” le dimensioni del posto più frequentato della casa. Eliminando la porta, ad esempio, si può realizzare un varco che dà accesso magari a un salone, dando vita a un open space insolito ma di grande effetto.

10 Sistemare i piatti troppo grandi

In ogni cucina non mancano piatti di grandi dimensioni, che però nel caso di ambienti piccoli è difficile sistemare. Creando un supporto fatto su misura per queste stoviglie, esternamente al pensile e in un punto nascosto della casa, la mancanza di spazi in cucina non sarà più un problema.

