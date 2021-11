Salotto accogliente e trendy: ecco cosa non deve mancare (e cosa invece va evitato)

Giornate ormai fredde e spesso piovose, ore di luce che si riducono, armadi pieni di maglioni e cappotti: l’inverno alle porte, tutto ci invita a desiderare di trascorrere quante più ore possibile nel tepore della nostra casa. Allora che il nostro salotto diventa scenario di lunghe chiacchierate con gli amici, il posto migliore per trascorrere i momenti di relax o anche il posto dove giocano i bambini. Per questo è fondamentale che l’ambiente del salotto sia accogliente e possibilmente incarni anche lo spirito dei mesi che ci aspettano, incluso il prossimo Natale. Per riuscire a rilassarsi tra le mura di casa e avere un’atmosfera confortevole, ci sono alcuni elementi che non possono mancare. Ecco allora che l’arrivo della stagione fredda diventa l'occasione perfetta per rinnovare la nostra abitazione rendendola calda e accogliente, ma anche funzionale e possibilmente trendy!

I consigli per un salotto accogliente (e non kitsch)