Regali natalizi per la casa, ecco le idee più originali per gli ultimi acquisti

Con le restrizioni anti assembramento di quest'anno, la corsa ai regali diventa sempre più difficile e a ostacoli. Ecco perché se non avete ancora pensato alle strenne natalizie per amici e partenti, dovete assolutamente sfruttare questi giorni rimanenti per centrare l'obiettivo "a ognuno il suo regalo".

Avere le idee chiare aiuta molto nelle scelte, ecco perché abbiamo stilato qui un elenco di idee pensate per arredare e docorare la casa, che forse può aiutarvi a torvare il regalo giusto per la persona giusta.

Elettrodomestici di design

Oltre che utili, sono anche belli. Sono tanti gli elettrodomestici di design che possono essere regalati in occasione del Natale perché oltre ad essere funzionali allo scopo per il quale sono stati concepiti, hanno anche una funzione di arredo. Questo vuol dire che che in base alla loro grandezza, al colore e alle dimensioni possono essere perfetti su di un mobile o in una credenza. Idee? Un robot da cucina ma anche un frullatore o un estrattore di frutta. Ideale anche un forno a microonde dalle linee particolari o una macchinetta per il caffè da posizionare a vista e soprattutto a portata di mano.

Quadri & specchi

Per regalare un quadro è indispensabile tenere presente il gusto di chi lo riceverà, ma anche gli ambienti che ha a disposizione per posizionarlo. La libertà di abbinare un quadro all’interno di una stanza piuttosto che un’altra è di gran lunga superiore a quanto si possa pensare. L’importante è fare attenzione all’acquisto: evitare temi specificatamente legati al Natale faciliterà la scelta della parete su cui appenderlo.

Sempre rimanendo in tema di cornici, anche uno specchio può essere il regalo perfetto da fare, importante anche in questo caso immaginare dove potrà essere collocato.

Candele

A qualcuno possono sembrare poco utili, ma le candele in realtà possono rivelarsi utilissime. E poi costituiscono un evergreen, impossibile metterle in discussione. Regalare una candela in occasione del Natale coniuga bene la funzione simbolica dell’evento a quella dell’arredo: se ne scegliete particolarmente intarsiata o inserita in una particolare struttura può diventare anche un bel soprammobile.

Scatole e contenitori

Utili e coloratissimi, scatole di ogni tipo di materiale costituiscono un regalo che va bene per tutti: quelle di latta, a tema natalizio, contengono biscotti o il classico panettone; ma ci sono anche quelle d'arredamento, di legno o cartoni speciali. La scelta ora è solo vostra, in base al budget a disposizione o al gusto di chi riceverà il vostro regalo.