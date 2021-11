Personalizzare una casa in affitto con soluzioni originali e low cost

Se abbiamo preso una casa in affitto, nella maggior parte dei casi ci troviamo in un ambiente già arredato con mobili vecchi, privi di stile e anonimi. L’ambiente risulta così freddo e impersonale, anni luce da ogni tendenza di design e con il limite di non poterci liberare dei mobili già presenti.

Non dobbiamo però rassegnarci a vivere in un appartamento così anonimo, perché con un po’ di fantasia e un tocco personale, è possibile dare un nuovo volto alla casa. Infatti possiamo personalizzare la nostra casa in affitto con soluzioni rimovibili, che sono molto pratiche perché ci permettono di svecchiare l’ambiente e quando decidiamo di andare via sarà facile riportarlo allo stato originario. In alternativa possiamo anche metterci d’accordo con il proprietario ed effettuare interventi più consistenti.

Con semplici soluzioni, perfette anche se abbiamo un budget ridotto, possiamo migliorare gli arredi e rendere la casa in affitto il luogo in cui non vediamo l’ora di tornare e in cui invitare i nostri cari.

1. Dare un nuovo look alla cucina

In ogni casa in affitto, la cucina è quasi sempre già presente e in genere abbiamo davanti a noi mobili di qualità scarsa o elettrodomestici molto economici. Indubbiamente si tratta dell'ambiente meno personalizzabile, ma per migliorarne l’aspetto possiamo aggiungere dettagli molto semplici come stoviglie accattivanti che rispecchiano in pieno il nostro stile. Anche gli utensili di design possono contribuire a rendere unica la nostra cucina, che oltre ad aiutarci durante la preparazione dei nostri piatti preferiti. Nel caso in cui abbiamo una cucina piccola, una soluzione originale per creare un piano d’appoggio e renderla abitabile, è qualla di applicare delle mensole. Associate a sgabelli colorati, diventano in pochi minuti un tavolo per la colazione con seduta.

2. Un soggiorno funzionale e di design

Il soggiorno è adibito al relax e allo svago, ecco perché non deve mancare nulla. Quando l’ingresso e il salotto sono un unico ambiente, per separare gli spazi possiamo utilizzare le librerie. Se l’ambiente è particolarmente piccolo, possiamo optare per una scala a pioli come elemento che suddivide gli ambienti e nello stesso tempo fa da “libreria” in cui conservare in ordine riviste e volumi.

Il divano poi è senza dubbio l’elemento d’arredo immancabile in un soggiorno e per non rinunciare ad ospitare i nostri cari anche quando non abbiamo molto spazio, l'ideale è scegliere un divano letto.

3. Un bagno come nuovo in poche mosse

Nelle case in affitto è difficile che il bagno sia ristrutturato da poco e questo inevitabilmente comporta fughe ingrigite. Una soluzione rapida e low cost per farle diventare come nuove è il pennarello sbiancante.

Una volta sistemate le fughe, dobbiamo dedicarci alle piastrelle: se sono vecchie e rovinate, basterà coprirle con piastrelle adesive in vinile. Quando lasceremo l’appartamento non dovremo fare altro che rimuoverle e ritornerà come prima.

Per avere un ambiente bagno più accogliente e che rispetta al meglio i nostri gusti dpossiamo aggiungere specchi e contenitori in cui conservare l’indispensabile per la cura della persona.

4. Puntare tutto sulla luce

Anche se la nostra casa in affitto gode di una buona luce naturale, ciò non significa che non dobbiamo occuparci dell’illuminazione. Questa va scelta con attenzione perché è in grado di creare la giusta atmosfera. L’intervento più semplice e allo stesso tempo efficace è quello di sostituire i paralumi dei lampadari e aggiungere lampade di design che daranno carattere all’ambiente.

Anche se non sono dei veri e propri punti luce, gli specchi possono contribuire a rendere la stanza più luminosa riflettendo la luce naturale. Inoltre, hanno il vantaggio di far sembrare l’ambiente più ampio. Con il passare del tempo gli specchi sono diventati dei veri e propri elementi d’arredo grazie a forme e cornici particolari, risultando quindi complementi ideali per arredare la nostra casa in affitto con questa soluzione.

5. Il restyling passa attraverso le pareti

Le pareti bianche danno sempre un senso di ordine ed eleganza, ma necessitano un arredamento di carattere affinché l’ambiente non sia piatto e monotono. Se il proprietario non è d’accordo sul ridipingere le stanze, l’alternativa più semplice è quella di utilizzare stickers murali che si applicano e rimuovono con facilità. Tra scritte, disegni astratti e decorazioni la scelta è ampia, spetta solo a noi decidere in base ai nostri gusti.

Un altro modo per personalizzare le pareti è utilizzare i quadri e le foto che ci rappresentano meglio, così da sentire più nostro un appartamento in affitto.

Se gli appoggi sono pochi e le pareti sono libere, allora possiamo puntare sulle mensole dalle forme originali per dare un tocco in più all’ambiente.

6. Giocare con i colori

Per ravvivare l’arredamento di un appartamento possiamo infine contare su stoffe, cuscini, copriletti, tende o copridivano che, con i colori e i materiali giusti ogni ambiente, renderanno il nostro appartamente davvero unico. Lo stesso risultato si può ottenere con i tappeti pelosi, con stampe geometriche, o quelli colorati che possono dare un aspetto più moderno ad ogni stanza.

Altro elemento da non trascurare, le tende ci proteggono dalla luce in estate, ma nello stesso tempo sono un utile elemento decorativo e possono cambiare l'aspetto di una camera.

Nel tentativo di rendere l’ambiente meno piatto attraverso l’utilizzo di tinte e nuance differenti, anche i mobili vecchi possono fare la loro parte. Se siamo esperti di fai da te e ci piace andare in giro per mercatini, allora la casa in affitto è il luogo perfetto per ospitare le nostre creazioni o acquisti. Come vecchie sedie, tavoli o madie verniciate con colori pastello riempiranno la stanza di allegria ed eleganza.

7. Circondarsi di verde in casa

Le piante e i fiori colorati (anche fossero finti) contribuiscono a creare un ambiente più rilassante e riescono ad arredare ogni stanza. Disposte una vicino all’altra, singolarmente o a formare un giardino pensile, sono una soluzione low cost per dare carattere a qualsiasi casa,a nche quella in affitto.

