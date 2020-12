A Natale puoi... fare pacchetti regalo ecosostenibili

Anche se questo Natale sarà diverso dal solito, senz ala possibilità per molti di trascorrerlo con i propri cari, di certo non rinunceremo a inviare ad amici e parenti i nostri regali.

Ma quando si riceve un regalo, oltre alla sorpresa del contenuto, è bello anche il momento in cui si scarta l'oggetto ricevuto.

Presentare un regalo nel modo giusto, infatti, è importante almeno quanto scegliere la cosa giusta per far contento il destinatario. Concentrati sulla ricerca del dono perfetto, tendiamo a tralasciare l'incarto scegliendo soluzioni poco originali, che poi si ripercuotono anche sull'ambiente. Infatti in pochi sanno che la maggior parte della carta regalo non può essere riciclata e le confezioni che si strappano in pochi secondi portano ad accumulare rifiuti difficili da smaltire.

Per rendere il regalo speciale fin dall'incarto e allo stesso tempo rispettare la natura, le alternative sono tante; alcune arrivano direttamente dall'oriente, altre ci permettono di sbizzarrirci con il riciclo creativo. Ecco allora tutti i modi per impacchettare i regali in modo ecosostenibile.

Furoshiki

In Giappone impacchettare i regali è una vera e propria arte che ha origini antiche e permette di utilizzare sciarpe, foulard e stoffe per incartare i regali. Inizialmente questa tecnica serviva a conservare all’asciutto i vestiti durante i bagni nelle strutture pubbliche. Con il passare del tempo è diventato un modo per non confondere gli abiti grazie allo stemma riportato sulla stoffa. Di recente oltre che gli abiti venivano impacchettati libri, poi il pranzo al sacco e solo negli ultimi anni si è iniziato a usare questa tecnica per i regali.

Nel paese del Sol Levante la scelta della stoffa con cui incartare i regali viene fatta con molta cura, infatti, c'è un motivo per ogni occasione: le gru sono usate per inaugurazioni o nozze, le stoffe viola per lauree e funerali, mentre i foulard con fiori o frutti contengono regali legati alle stagioni.

Esistono diversi modi per avvolgere la stoffa attorno agli oggetti, ma principalmente se ne usano tre:

fukusa-zutsumi: il tessuto avvolge semplicemente l'oggetto senza nodi;

otsukai-zutsumi: ferma la stoffa attorno al dono con un solo nodo;

yotsu-musubi: utilizzato per gli oggetti più grandi e pesanti viene chiuso da due nodi.

Incartare un regalo con questa tecnica non è difficile, ecco come procedere:

stendiamo la stoffa con il lato esterno poggiato sulla superficie e posizioniamo il regalo al centro;

prendiamo un lembo del furoshiki e avvolgiamo il regalo;

ripetiamo l'operazione con l'angolo opposto;

uniamo i due angoli e chiudiamoli con un nodo.

Con pochi gesti avremo una confezione unica e originale.

Carta da giornale

La carta da giornale è un modo originale di incartare i regali ed è facilissimo da utilizzare specialmente per i pacchetti medio grandi. Se vogliamo dare un tocco in più alla confezione possiamo personalizzarla con nastrini colorati e applicazione di feltro. In alternativa possiamo personalizzare la confezione prendendo il foglio di giornale, incollandolo ai lati, creando una piccola busta e chiudendola con nastro o passamaneria in pizzo.

Carta da pacchi

Questa è la soluzinoe per ipiù creativi, che potranno rendere originale un regalo con la carta da pacchi seguendo i gusti e le preferenze del destinatario del dono. Oltre ad essere facile da riciclare, questa confezione può essere personalizzato come vogliamo, basta arricchire il regalo con nastrini in raso, fermapacco realizzati a mano, disegni e, per i più golosi, un cioccolatino. I disegni realizzati a mano o con l'aiuto degli stencil, renderanno il dono davvero indimenticabile.

Tovaglioli di carta

Tutti abbiamo i tovaglioli di carta in casa, negli ultimi anni sono diventati sempre più colorati e divertenti, specialmente quelli con simpatiche stampe a tema natalizio. Facili da utilizzare grazie alla forma quadrata e alle dimensioni adatte agli oggetti di media grandezza, permetteranno di impacchettare il regalo in modo semplice e veloce. Estremamente resistenti, possono essere utilizzati come la classica carta da regalo pronta ad avvolgere il dono e per fermarlo non resta che utilizzare un chiudipacco in cotone o in lana per creare un effetto davvero natalizio!

Regali con vecchi indumenti

Questa è l'idea veramente più ecologica. Se abbiamo una camicia o una maglia che non usiamo più, invece di buttarla, possiamo trasformarla in una carta regalo davvero unica. Perfetta per incartare le bottiglie o per i vestiti, non ci resta che completare il regalo con nastrini e fiocchi.

